Iran, esplosioni vicino all’impianto nucleare di Fordow: abbattuto drone israeliano | VIDEO

Due esplosioni sono state udite nei pressi dell’impianto nucleare sotterraneo di Fordow, che si trova a diverse centinaia di metri di profondità. Lo ha riferito l’agenzia di stampa Fars, mentre l’emittente iraniana Press Tv ha precisato che le difese aree della Repubblica islamica hanno abbattuto un drone israeliano nei pressi di Fordow, che si trova a sud di Qom, città santa per gli sciiti. Un nuovo attacco di Israele è in corso in questi minuti in Iran. Lo pubblicano Washington Post e New York Times. Il quotidiano newyorkese parla di attacco alla base missilistica di Kermanshah, nella zona occidentale dell’Iran. Video girati da testimonianze mostrano colonne di fumo nero alzarsi vicino a una catena montuosa. Il Post parla di “numerose esplosioni”. Una donna ha detto che le persone si erano accalcate alle stazioni di carburante per fare il pieno alle loro auto e scappare da Teheran.