Israele lancia attacco contro l’Iran, Tajani: “sotto controllo la situazione dei connazionali nell’area”

MeteoWeb

“La situazione per quanto riguarda i nostri connazionali nell’area è sotto controllo“: è quanto ha dichiarato al TG1 il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in merito all’attacco sferrato da Israele nei confronti dell’Iran. Il titolare della Farnesina ha aggiunto di aver sentito il capo dell’AIEA, Rafael Grossim, in merito all’eventuale rischio nucleare, che ha “ha confermato che al momento la situazione non è preoccupante“. “Invitiamo alla massima prudenza e ad evitare viaggi nell’area“, ha aggiunto Tajani. “Sono circa 450 i nostri concittadini risiedono in Iran, li abbiamo sentiti tutti quanti“. “C’è grandissima attenzione e seguiamo secondo per secondo l’evolversi della situazione“, ha concluso Tajani.