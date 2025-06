Israele sospende l’export di gas dal giacimento Leviathan: l’Egitto attiva piano d’emergenza per evitare blackout

MeteoWeb

Israele sta tagliando le forniture di gas da Israele a causa della sospensione della produzione del suo più grande giacimento, l’offshore Leviathan, per motivi di sicurezza dopo l’attacco su vasta scala lanciato contro l’Iran. Lo riportano i media arabi. Il ministero del petrolio egiziano ha riferito di aver attivato un piano di emergenza per garantire l’approvazione del gas naturale prioritario, aumentando il consumo di gasolio da parte delle centrali elettriche fino alla quantità massima possibile per evitare interruzioni di corrente. Il primo ministro Moustafa Madbouly ha tenuto una riunione con i ministri dell’Elettricità e del Petrolio per esaminare gli ultimi sviluppi della situazione. In Egitto sono recentemente approdate tre navi rigassificatrici, di cui tuttavia solo una ha già iniziato a pompare gas alla rete nazionale.