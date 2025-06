L’Italia come hub energetico europeo: Tajani annuncia progetti strategici

MeteoWeb

L’Italia si propone come polo energetico dell’Europa e ponte strategico verso i Paesi della Sponda Sud, il Sahel e l’intero continente africano. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso del vertice del “Mediterraneo connesso” organizzato a Nizza in concomitanza con la terza conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani. “Stiamo sviluppando progetti chiave di interconnessione, come l’Elmed con la Tunisia e il Medlink – anche in partenariato con il settore privato – che permetteranno l’arrivo di Energia rinnovabile dal Nord Africa verso l’Italia e l’Europa”, ha ricordato Tajani. “Stiamo lavorando al progetto di Corridoio meridionale dell’idrogeno per trasportare idrogeno da fonti rinnovabili verso il cuore dell’Europa” e non bisogna “dimenticare i Balcani, che vogliamo ricucire all’Europa anche attraverso connessioni come il cavo elettrico tra l’Italia e il Montenegro, che vogliamo raddoppiare”.

“La nostra strategia mira a garantire sia la sicurezza energetica che la competitività economica”, ha proseguito il ministro. “L’energia sarà così una delle chiavi della crescita dell’Africa, anche per concretizzare quel diritto a non emigrare a cui ha fatto riferimento Papa Benedetto XVI”, ha proseguito il ministro.