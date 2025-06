Lo juventino McKennie: “la cucina italiana? Troppa poca varietà. Meglio quella americana”, si scatena il dibattito social

MeteoWeb

Una semplice chiacchierata tra compagni di squadra si è trasformata in un caso virale. Weston McKennie, centrocampista della Juventus, ha suscitato polemiche con una dichiarazione durante un episodio del format YouTube “Talk With Us”, prodotto dalla società bianconera. Interrogato dall’amico e compagno Timothy Weah sul cibo italiano, McKennie ha detto senza troppi giri di parole: “il problema del cibo italiano è che non c’è varietà: è tutto un pasta, pizza, pesce, carne. È per questo che preferisco la cucina americana”.

Durante la conversazione, anche Timothy Weah ha scherzato sul confronto tra bistecca fiorentina o grigliata: “neanche ci sarebbe bisogno di parlarne”. Poi la risposta di McKennie: “dovete capire che siamo americani, per quale motivo dovrebbe scegliere qualcosa di diverso da una grigliata? Dici che è meglio una bistecca?”. Poi la risposta di Weah: “cos’è una bistecca? Stavo per dire qualcosa di forte ma non mi va di aprire un dibattito. Non voglio dire che il cibo italiano faccia schifo, ma solo che è così così”. Ovviamente le risposte hanno scatenato un dibattito social.