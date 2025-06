Arriva la Luna della Fragola, lo spettacolo celeste più “basso” dell’anno

MeteoWeb

La notte tra il 10 e l’11 giugno 2025 il cielo ci regalerà uno degli eventi astronomici più affascinanti dell’anno: la “Strawberry Moon”, o Luna della Fragola. Si tratta dell’ultimo plenilunio della primavera boreale, ma quest’anno assumerà un significato ancora più speciale: sarà la Luna Piena più bassa nel cielo dal 2006, a causa di un fenomeno chiamato “lunistizio maggiore”.

Un nome che profuma d’estate

Il nome “Strawberry Moon” ha origine nelle culture native nordamericane, in particolare quelle che scandivano il calendario in base ai cicli naturali. Giugno è il mese in cui maturano le fragole selvatiche, ed è proprio da questa abbondanza stagionale che deriva il nome. In Europa, nello stesso periodo, la Luna Piena di giugno viene chiamata anche “Luna delle Rose” o “Luna dei Fiori”, a conferma del forte legame tra astronomia e stagioni.

Quando e dove osservare la Luna della Fragole

Sebbene La luna raggiungerà la sua fase piena ufficiale alle 09:43 dell’11 giugno, il momento più spettacolare per osservarla sarà al crepuscolo di martedì 10 giugno, quando sorgerà a Est subito dopo il tramonto. In quel momento, il nostro satellite apparirà grande e luminoso vicino all’orizzonte, e potrebbe tingersi di sfumature rosate o dorate a causa dell’atmosfera terrestre.

Per ammirarla al meglio, si consiglia di scegliere luoghi con una visuale ampia verso Est: colline, spiagge, o campi aperti sono ideali.

Cos’è il lunistizio maggiore

Il 2025 è un anno speciale per gli osservatori del cielo, poiché ci troviamo nel pieno di un lunistizio maggiore, un fenomeno che si verifica una volta ogni 18,6 anni. Durante questo periodo, l’inclinazione dell’orbita lunare rispetto a quella terrestre raggiunge il suo massimo, facendo sì che la Luna sorga e tramonti ai punti più estremi dell’orizzonte.

Ciò comporta che la Luna della Fragola del 2025 sorgerà molto a Sud/Est e rimarrà insolitamente bassa nel cielo per tutta la notte, descrivendo un arco vicino all’orizzonte. Sarà visibile più in basso persino del Sole durante il Solstizio d’Inverno, e ciò renderà questo plenilunio il più “basso” da quasi 2 decenni.

Un anno ricco di Lune

La Strawberry Moon è la 6ª di 12 Lune Piene previste per il 2025. L’anno lunare, più corto di quello solare, porta talvolta a un 13° plenilunio, come accaduto nel 2023 e come accadrà nel 2028. Nel 2025 sono attese anche 3 “Superlune” e 2 eclissi lunari totali.

Prossimo appuntamento

Dopo la Strawberry Moon, l’appuntamento successivo sarà con la Buck Moon, la Luna del Cervo, il 10 luglio. Sarà la 1ª Luna Piena dell’estate astronomica, che inizierà ufficialmente con il Solstizio il 21 giugno.