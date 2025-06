La Luna delle Fragole e i nuraghi: “una connessione millenaria” | FOTO

MeteoWeb

Ci sarebbe una connessione tra le millenarie costruzioni nuragiche della Sardegna e i rari fenomeni celesti come il lunistizio maggiore meridionale, osservato la notte scorsa quando la Luna si è tinta di rosso nel plenilunio che nella tradizione anglosassone è detto “Luna delle Fragole” ed ha raggiunto la posizione più bassa nel cielo. “Come infatti dimostrato in oltre trent’anni di studi di Mauro Zedda e Michael Hoskin, è un dato di fatto ormai assodato da decenni l’allineamento delle tombe di giganti sarde col sorgere, salire culminare, discendere e tramontare della Luna, con evidenti picchi statistici di orientamento delle tombe proprio con il lunistizio maggiore meridionale, preponderante nelle tombe del nord Sardegna”, spiega Paolo Littarru, ingegnere per l’ambiente e il territorio, appassionato e cultore di archeoastronomia.

“L’orientamento verso il lunistizio maggiore meridionale caratterizza anche gli ingressi dei nuraghi monotorre e delle torri centrali dei nuraghi complessi, con frequenze maggiori nel nord dell’isola, e tale orientamento appare evidente anche con riferimento alle linee tangenti alle torri periferiche dei nuraghi complessi. Allineamenti di nuraghi in tutta l’Isola, inoltre, appaiono chiaramente disposti in coincidenza di linee lunistiziali e in questo periodo regalano spettacoli di bellezza indicibile”, continua.

Tra gli esempi indicati da Littarru, “Su Nuraxi” di Barumini, che “è orientato sul punto di tramonto della Luna al lunistizio maggiore meridionale, per cui la notte del 12 giugno si è potuto ammirare il tramonto della Luna nel punto più basso del suo ciclo in corrispondenza delle tangenti alle torri Nord e Ovest ed alle torri Est e Sud”.

Nel nuraghe Santu Antine, sempre ieri, “si è ammirato dalla soglia della torre centrale il sorgere della Luna nella sua levata più a sud in corrispondenza con l’ingresso al cortile e, tra 14 giorni, dall’interno della torre nord, la si potrà osservare sorgere in asse con l’ingresso nella sua levata più settentrionale – aggiunge – Sempre al Santu Antine, dall’angolo sud-est del trilobo si è contemplato stanotte il tramonto della Luna al lunistizio maggiore meridionale in corrispondenza della magnifica ‘gobba‘”. E infine, la valle di Brabaciera a Isili, “in cui i nuraghi sono disposti secondo un chiarissimo schema solare-lunare”.