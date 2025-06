Luna, Marte e Space Rider: lo spazio europeo a Le Bourget

MeteoWeb

Luna, Marte e soprattutto l’esigenza di autonomia nel trasporto spaziale, con i suoi nuovi lanciatori Ariane 6, Vega C e con la futura navetta riutilizzabile Space Rider: l’Europa dello spazio si presenta con i suoi programmi più innovativi al salone aerospaziale di Parigi che si aprirà domani a Le Bourget, il grande evento europeo nel quale, accanto all’aeronautica e alla difesa, lo spazio sta conquistando un ruolo sempre più importante.

L’appuntamento è immancabile anche per l’Italia, presente con oltre un centinaio fra istituzioni e aziende. C’è naturalmente l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), con il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, e poi grandi realtà industriali come Leonardo e Thales Alenia Space, accanto a Pmi e startup. Osservazione della Terra, esplorazione robotica e umana e accesso allo spazio sono le aree di attività sulle quali punta l’ASI, accanto a telecomunicazioni, navigazione e alle nuove frontiere della Space economy.

Per l’Italia come per l’Europa una delle principali vetrine sarà il Paris Space Hub, la grande struttura interamente dedicata all’ecosistema spaziale europeo che, con la sua superficie di 2.500 metri quadrati, si propone come punto d’incontro fra i protagonisti del settore.

In un momento di incertezza per lo spazio europeo, sul quale pesa la minaccia dei tagli al budget della NASA annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l’ESA è intenzionata a portare avanti i suoi programmi e a Parigi presenta una copia stampata in 3D del rover Rosalind Franklin destinato a Marte, accanto alle riproduzioni del suolo lunare per l’addestramento degli astronauti e al modello del lander Argonaut progettato per la Luna.