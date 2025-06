Maltempo Alto Adige, ieri 6.200 fulmini in un solo giorno

MeteoWeb

Ieri sono stati registrati 6.200 fulmini in tutto l’Alto Adige. Tuttavia, il giorno con il maggior numero di lampi negli ultimi 15 anni è stato il 25 luglio 2019 con 7.130 fulmini. In Alto Adige, in media se ne contano 32.000 per estate. Il mese con più temporali è luglio e l’hotspot in Alto Adige sono le Alpi Sarentine. Questi dati sono stati pubblicati dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin in seguito alla tragica morte di tre alpinisti tirolesi colpiti ieri da un fulmine durante un’escursione della zona di Landeck.

Peterlin dà anche alcuni consigli sul corretto comportamento in montagna. Durante i temporali in montagna, è fondamentale abbandonare subito le zone esposte come cime, creste e punti esposti del terreno. I fulmini di solito cercano la strada più facile. Bisogna spostarsi a quote più basse, cercare riparo in un rifugio o in un’auto e rimuovere gli oggetti metallici (non perché il metallo attiri i fulmini, ma per il possibile rischio di ustioni). Si può anche cercare riparo in un bosco fitto, ma bisogna evitare gli alberi isolati. Se non c’è nulla di tutto ciò, rannicchiarsi a terra con i piedi chiusi in modo da essere il meno possibile esposti.

