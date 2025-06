Maltempo Campania, violenta grandinata e forte vento nel Cilento: danni significativi in vari comuni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Una violenta grandinata ha interessato nel pomeriggio parte del Vallo di Diano, nel Salernitano, causando danni significativi nei comuni di Sala Consilina, Padula e Sassano. La grandinata, durata circa un’ora, è stata accompagnata da forti raffiche di vento. A Sassano, i danni maggiori si sono registrati nella frazione Silla: un grosso albero è caduto sui cavi elettrici lungo la strada provinciale per Trinità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area.

Segnalati danni anche a una struttura industriale della zona, dove le raffiche hanno sollevato parte della copertura. Danni si registrano anche alle colture agricole con diverse serre le cui coperture sono state divelte dal vento.

Grossi disagi anche per i cittadini, in particolare per quanti erano in auto sulle strade. I grossi chicchi di grandine hanno danneggiato il lunotto di una vettura e lasciato segni sulle carrozzerie di altre.

Maltempo Campania, intensa grandinata si abbatte su Sassano

Maltempo Campania, forte temporale con grandine e vento a Sassano

