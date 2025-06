Maltempo Emilia Romagna, allagamenti diffusi tra Modenese e Bolognese: è emergenza, “evitare spostamenti” | VIDEO

MeteoWeb

Una forte ondata di temporali, con vento, fulmini, nubifragi e grandine, sta investendo l’Emilia, dal Parmense al Bolognese. A Fiorano Modenese, sono segnalati allagamenti diffusi dopo l’intenso nubifragio. Nella zona, sono caduti picchi di 80mm di pioggia sulla collina adiacente. Allagamenti diffusi segnalati anche a Sassuolo. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora nella regione, segnaliamo: 85mm a Sant’Agata Bolognese, 73mm a Sasso Marconi, 68mm a Castelvetro di Modena, 66mm a Zola Predosa, 64mm a Borgonuovo, 56mm a Maranello.

Sono segnalati danni e disagi diffusi in molte località e alcuni Comuni, sui social, invitano le persone a non spostarsi di casa. Come Sassuolo o Maranello nel Modenese: “le precipitazioni assolutamente straordinarie di queste ore stanno provocando diversi disagi anche sul nostro territorio comunale”.

Questo l’avviso del Comune di Formigine, sempre nel Modenese: “il temporale intenso sta provocando allagamenti sul territorio formiginese e l’innalzamento del livello dei torrenti. Potete segnalare ogni situazione di pericolo alla Polizia Locale: 059557733. Chiuso il sottopasso della Coop. Via Pio Donati è al momento impraticabile, così come via Ghiarola. È stata attivata la Protezione Civile. Sul territorio abbiamo dispiegato tutte le forze a nostra disposizione per fronteggiare questa ennesima emergenza”.

Le criticità maggiori, in questi minuti, si concentrano nella zona del distretto ceramico, con alcune zone completamente allagate. Il comunicato della Provincia di Modena: “nella giornata di lunedì 16 giugno è stato chiuso un tratto di strada provinciale 16 tra Formigine e l’innesto con la strada provinciale 467 a Fiorano a causa dell’allagamento della sede viaria dovuto alle forti precipitazioni, mentre sulla strada provinciale 7 tra Concordia e Fossa (di Concordia) un albero è caduto sulla sede viaria, comportando la chiusura al traffico della strada. Chiuso anche il sottopasso sulla strada provinciale 15 a Marzaglia in Comune di Modena. Al momento si segnalano problemi anche sulla strada provinciale 14 in località Altolà dove un albero caduto parzializza la carreggiata stradale, limitandone il transito. I tecnici della Provincia di Modena sono al lavoro per monitorare la situazione della rete viaria”.

Nel Bolognese, un messaggio di allerta è stato diffuso anche dal Comune di Monte San Pietro dove si chiede ai cittadini uno stato di attenzione massimo.

Non è stato un pomeriggio facile per l’Aeroporto Marconi di Bologna, investito dal forte temporale che ha colpito la città e soprattutto la pianura circostante, con allagamenti in località vicine come San Giovanni in Persiceto e Castelfranco. Durante il momento di massima intensità del temporale sul Marconi, gli atterraggi sono stati dirottati su altri aeroporti per l’impossibilità di procedere in sicurezza nello scalo bolognese. I voli destinati a Bologna sono quindi atterrati in aeroporti come Bergamo, Venezia, Malpensa e Pisa, mentre un volo Emirates è finito addirittura su Roma Fiumicino. Il risultato è stato una decina di voli dirottati e aerei in attesa sulla pista per il decollo. Ora la situazione, fanno sapere dal Marconi, è notevolmente migliorata e stanno riprendendo partenze e atterraggi.

Preoccupa la frana alle Ganzole, nel Comune di Sasso Marconi, a causa del maltempo. Il sindaco Roberto Parmeggiani, tramite la sua pagina social, invita infatti a fare attenzione, precisando che “all’altezza del canile è attivo un senso unico alternato”. Inoltre, scrive ancora il sindaco, “diversi tratti della Porrettana sono molto allagati, i tombini sono saltati e l’acqua non riesce a defluire”. Il pluviometro di Arpae a Sasso Marconi ha superato la soglia dei 30 millimetri di pioggia in un’ora, aggiunge Parmeggiani, precisando che alle 15.45 la strumentazione ha registrati una precipitazione cumulata di 39,6 millimetri. Come se non bastasse, “il telefono della Polizia locale è momentaneamente fuori servizio. Le squadre, assicura comunque il sindaco, “sono in giro per monitorare la situazione”, appunto a seguito “del forte temporale che si sta abbattendo sul nostro territorio. Prestate molta attenzione ed evitate di uscire se non strettamente necessario”, è l’invito del primo cittadino di Sasso Marconi.

Nel frattempo, la linea ferroviaria convenzionale Bologna-Piacenza è stata temporaneamente sospesa tra Reggio Emilia e San Ilario d’Enza, a causa di un telone sollevato dal vento che ha danneggiato la linea elettrica e bloccato un treno regionale. Attivato un servizio bus sostitutivo tra Parma e Reggio Emilia. Alcune Frecce sono state deviate sulla linea AV e non effettuano le fermate previste a Parma e Reggio Emilia centrale.

La perturbazione sta interessando anche il Ravennate, in Romagna.

Maltempo Emilia Romagna, gravi allagamenti nel Modenese

Maltempo Emilia Romagna, pesanti allagamenti a Fiorano Modenese

