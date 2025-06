Maltempo estremo, grandine da 150 grammi in Veneto: ecco come nasce un fenomeno così straordinario

MeteoWeb

Un evento meteorologico eccezionale ha colpito il Veneto, dove è stato registrato un chicco di grandine dal diametro di 12 centimetri e dal peso prossimo ai 150 grammi. Un frammento di ghiaccio così grande e compatto non è solo uno spettacolo della natura, ma anche il risultato di un insieme di condizioni atmosferiche estreme, sempre più frequenti in un clima che cambia rapidamente.

Ma come è possibile che si formi una grandine di dimensioni così gigantesche? Quali sono i meccanismi fisici e atmosferici che portano alla nascita di questi veri e propri proiettili di ghiaccio? Scopriamo insieme i fattori determinanti che trasformano una nuvola in una fabbrica di grandine mostruosa.

Correnti ascensionali potentissime: il motore del ghiaccio

Il primo elemento chiave è la presenza di forti correnti ascensionali all’interno delle nubi temporalesche, in particolare nelle supercelle, le strutture più organizzate e pericolose dell’universo convettivo. Queste correnti d’aria verticali sono in grado di sollevare e mantenere sospesi i chicchi di grandine per diversi minuti, facendoli viaggiare su e giù attraverso zone ricche di umidità e vapore acqueo. Ad ogni passaggio, il chicco si accresce, strato dopo strato, fino a raggiungere dimensioni impressionanti.

Più è intensa la corrente ascensionale, più a lungo il chicco resta all’interno della nube. Quando la sua massa diventa eccessiva anche per queste correnti, precipita al suolo con violenza, causando spesso danni ingenti a tetti, auto, coltivazioni e infrastrutture.

Instabilità atmosferica: il carburante del temporale

Affinché tutto questo accada, serve una condizione di instabilità atmosferica marcata. Si verifica quando c’è un forte contrasto termico tra gli strati bassi dell’atmosfera, molto caldi e umidi, e quelli superiori, invece freddi e secchi. Questo squilibrio genera una grande quantità di energia potenziale che, se liberata, può dar vita a fenomeni convettivi violenti.

L’instabilità è la “benzina” che alimenta i temporali più estremi. Senza di essa, le correnti ascensionali non avrebbero abbastanza forza per sostenere i chicchi o farli crescere oltre pochi millimetri. Quando però l’energia potenziale è alta, i temporali possono assumere un’intensità fuori scala, come accaduto in Veneto.

Umidità elevata: materia prima per il ghiaccio

Oltre all’instabilità e alle correnti, serve anche la “materia prima”. In questo caso, l’umidità presente nell’aria è fondamentale. Ogni volta che il chicco attraversa uno strato umido, il vapore acqueo si condensa e congela attorno al nucleo di ghiaccio, accrescendolo. Più l’aria è umida, maggiore è la disponibilità di acqua per la formazione di strati concentrici di ghiaccio.

Non è un caso che i temporali più grandinigeni si formino in giornate afose, dove l’umidità relativa supera spesso il 60-70%, in combinazione con una forte irradiazione solare e una colonna d’aria instabile.

Struttura della nube: il ruolo delle supercelle

Le nubi responsabili di questi fenomeni sono in genere cumulonembi imponenti, che possono raggiungere anche i 12-15 km di altezza. Ma tra tutte, le supercelle sono le più temibili. Si tratta di nubi temporalesche altamente organizzate, capaci di sostenere una circolazione interna rotante (mesociclone) che consente una durata maggiore e una gestione più efficiente dell’umidità e dell’energia interna.

Proprio questa struttura rotante è ciò che consente la crescita di chicchi di grandine estremi, come quelli osservati in Veneto. L’aria sale, ruota, si raffredda e condensa in modo continuo, alimentando il ciclo di formazione della grandine come in una spirale di ghiaccio.

Il peso del cambiamento climatico

Negli ultimi anni, la frequenza di eventi simili è in aumento. Il motivo? Il riscaldamento globale. L’aumento delle temperature dell’aria e dell’oceano rende l’atmosfera più carica di energia e vapore acqueo. Ciò favorisce temporali più intensi, duraturi e carichi di fenomeni estremi.

Studi recenti indicano che anche nel Nord Italia si è osservata una crescita significativa nel numero di eventi con grandine superiore ai 5 cm, un tempo considerati eccezionali. La tendenza è ormai chiara: il clima che cambia rende questi fenomeni non più rari, ma ricorrenti.

Un equilibrio fragile tra cielo e ghiaccio

Un chicco di grandine da 12 cm non è frutto del caso, ma il risultato di una combinazione precisa di fattori estremi: correnti ascensionali fortissime, instabilità atmosferica marcata, elevata umidità, supercelle ben organizzate e – sempre più spesso – l’impatto del cambiamento climatico.

Quando l’energia atmosferica si somma a un ambiente saturo di umidità e calore, anche un piccolo nucleo di ghiaccio può trasformarsi in una minaccia. La sfida dei prossimi anni sarà riconoscere in anticipo questi segnali e prepararci a convivere con una grandine sempre più pericolosa.