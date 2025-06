Maltempo Friuli-Venezia Giulia, notte di temporali estremi: supercella eccezionale, grandine e vento fino a 90 km/h

MeteoWeb

Dopo ore di apprensione, la situazione meteorologica in Friuli–Venezia Giulia è in netto miglioramento. A partire dal tardo pomeriggio di ieri, una profonda saccatura ha attraversato la regione, causando una violenta ondata di maltempo che ha richiesto un massiccio intervento da parte di Vigili del Fuoco, forze dell’ordine e Protezione Civile.

Supercella dalla forza eccezionale: grandine e vento fino a 90 km/h

Il peggioramento è stato innescato dall’arrivo di aria fredda in quota, che si è scontrata con una massa d’aria molto calda e umida al suolo, dando origine a temporali sulla fascia occidentale, al confine con il Veneto. La situazione è poi degenerata con l’arrivo di una supercella di notevole intensità, che ha portato grandinate diffuse con chicchi di ghiaccio anche superiori ai 10 cm di diametro.

Le piogge intense hanno colpito in particolare la pianura, dove sono stati registrati picchi di 47 mm in un’ora. Le raffiche di vento hanno toccato i 90 km/h nelle aree interne e gli 80 km/h lungo la costa.

Le aree più colpite: Sacile, Codroipese e Palmanova

Le zone maggiormente interessate dal maltempo notturno sono state i Comuni di Caneva e Sacile, con la perturbazione che si è poi spostata verso Codroipo, Palmanova e l’area di Cormons. La Sala Operativa Regionale ha ricevuto decine di segnalazioni per allagamenti, alberi abbattuti e danni alla viabilità.

In particolare, rami e alberi caduti hanno causato disagi nel Medio Friuli e nelle zone di Mortegliano e Varmo, coinvolgendo anche alcuni veicoli, fortunatamente senza feriti. A Palmanova si registrano danni a tetti e coperture, mentre nei Comuni di Palmanova e Romans d’Isonzo il vento ha divelto alcuni pali dell’illuminazione pubblica.

Incendio a Resia: fulmine colpisce un’area boschiva

A Resia un fulmine ha causato un incendio boschivo che ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco. Nonostante le condizioni difficili, le operazioni di spegnimento sono state efficaci e l’incendio è stato rapidamente circoscritto.

Fine dell’emergenza: torna la stabilità

Verso mezzanotte, la supercella si è spostata verso la Slovenia, lasciando spazio all’ingresso di correnti più fresche e stabili da Nord. Le precipitazioni si sono gradualmente attenuate e, intorno alle 3 di notte, ha smesso di piovere su tutta la regione.

Le condizioni meteorologiche sono ora in miglioramento e, salvo nuovi sviluppi, non si prevedono ulteriori criticità nelle prossime ore. La Protezione Civile continua a monitorare l’evoluzione della situazione e invita alla prudenza nei territori ancora in fase di ripristino.

