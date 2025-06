Maltempo, temporali devastanti al Nord/Est nella notte: tempesta da Trieste a Venezia | LIVE

MeteoWeb

E’ arrivato il forte maltempo atteso al Nord/Est: temporali violentissimi stanno colpendo Veneto e Friuli Venezia Giulia e nel cuore della notte, dopo aver colpito la pianura Padana, si sono estesi fin sulle coste. Stanno colpendo duramente tutta la fascia litoranea da Venezia a Trieste: nella città lagunare sono caduti 8mm di pioggia e la temperatura è crollata a +22°C, con vere e proprie tempeste di fulmini. A Trieste violente raffiche di saette sono in corso ma il temporale sta arrivando in questi minuti da Nord/Ovest, mentre in città abbiamo ancora +25°C.

In serata, violentissime grandinate avevano colpito la zona di Sacile (Pordenone) e il Trevigiano. Danni ingenti a Porcia e Franceningo, dove i chicchi enormi hanno sfondato i parabrezza delle automobili. Le temperature sono in picchiata.

