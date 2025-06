Maltempo Europa, supercelle esplosive e SST mediterranee oltre +5°C: una dinamica da monitorare

MeteoWeb

Negli ultimi giorni, l’Europa sta assistendo a un’ondata di maltempo estremo che sta colpendo vaste aree con supercelle temporalesche, nubifragi e soprattutto grandine di dimensioni eccezionali. Episodi che, per estensione e violenza, stanno superando le medie stagionali e sollevano una domanda cruciale: cosa sta alimentando tempeste così esplosive? Secondo le ultime analisi meteorologiche e climatiche, uno dei principali indiziati è il Mar Mediterraneo, attualmente insolitamente caldo, soprattutto nelle acque che circondano la Penisola Iberica e il settore centro-occidentale del bacino.

Temperature da record nel Mediterraneo: +4/+5°C sopra la media

Le mappe satellitari e i dati delle boe oceanografiche non lasciano spazio a dubbi: il Mediterraneo occidentale sta sperimentando un’anomalia termica eccezionale. In alcune zone tra Spagna, Baleari, Golfo del Leone e Sardegna occidentale, le temperature superficiali del mare superano di oltre +4/+5°C la media climatologica di riferimento per il mese di giugno. Si tratta di valori che anticipano di diverse settimane quelli che normalmente si registrerebbero tra luglio e agosto.

Questa massa d’acqua così calda si comporta come un gigantesco serbatoio di calore latente, capace di riscaldare e umidificare gli strati bassi dell’atmosfera. Il risultato è una situazione altamente favorevole allo sviluppo di instabilità convettiva violenta, che trova nel Mediterraneo un autentico “motore termico” in grado di esacerbare i fenomeni meteo più intensi.

Tempeste più intense e grandine gigante: il Mediterraneo amplifica l’instabilità

L’aria satura di vapore acqueo che si accumula sopra le acque bollenti del mare offre il carburante ideale per le supercelle. Quando correnti d’aria più fresca e instabile in quota – provenienti dall’Atlantico o dal Nord Europa – si scontrano con questo “cuscino tropicale”, si innescano contrasti termici verticali potentissimi. È in questo contesto che si generano i temporali più violenti, quelli capaci di produrre chicchi di grandine superiori a 6-8 cm, come sta accadendo in questi giorni tra Spagna, Francia, Belgio e Nord Italia.

Secondo il Centro Europeo ESTOFEX, che monitora e allerta eventi meteorologici estremi, la situazione attuale è da codice rosso per rischio di grandine molto grossa su ampie porzioni dell’Europa sud-occidentale. Le dinamiche atmosferiche osservate indicano che il calore in eccesso del Mediterraneo contribuisce direttamente a prolungare la durata e l’intensità dei sistemi convettivi. In altre parole, non si tratta solo di un mare caldo: si tratta di un elemento attivo e determinante nella genesi e nell’escalation dei temporali violenti.

Come funziona il meccanismo fisico che collega mare caldo e grandine

Il legame tra un Mediterraneo anomalo e le recenti grandinate distruttive può essere spiegato attraverso una sequenza ben nota nella fisica dell’atmosfera:

Acque marine più calde del normale → aumento dell’ evaporazione → aria più calda e umida nei bassi strati.

→ aumento dell’ → aria più nei bassi strati. Intrusione di aria fresca in quota → forte gradiente termico verticale → instabilità convettiva .

→ forte → . Correnti ascensionali molto intense → trasporto rapido dell’umidità in quota → crescita di chicchi di grandine di grandi dimensioni.

Il Mediterraneo, dunque, agisce da catalizzatore e moltiplicatore dell’energia potenziale disponibile per i temporali, aumentando la probabilità che si sviluppino supercelle autosufficienti e in grado di mantenersi attive per ore, viaggiando per centinaia di chilometri e colpendo diverse regioni con fenomeni estremi a catena.

Un giugno che sembra luglio: scenari anomali e preoccupanti

Quello che stiamo osservando non è un semplice episodio isolato, ma una tendenza preoccupante che potrebbe ripetersi con frequenza crescente nei prossimi anni. Il fatto che nel mese di giugno si stiano già registrando condizioni tipiche dell’estate piena – con mari bollenti e supercelle violente – suggerisce che il clima mediterraneo sta subendo un’accelerazione nei processi di tropicalizzazione. La conseguenza è un aumento del rischio di eventi convettivi severi fin da inizio estate, quando i suoli sono ancora poco secchi e le condizioni energetiche ottimali per l’escalation delle tempeste.

Conclusione: il Mediterraneo è sempre più un attore chiave del meteo estremo

In conclusione, le grandinate anomale e i temporali esplosivi di questi giorni non sono solo frutto di casualità atmosferica, ma si inseriscono in un contesto climatico alterato, in cui il Mediterraneo agisce come amplificatore termico di processi meteorologici già intensi. Le temperature marine attuali, tra le più elevate mai osservate per il periodo, forniscono l’energia necessaria per alimentare fenomeni sempre più estremi, frequenti e pericolosi.