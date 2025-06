Maltempo, il forte temporale di questa mattina nello Stretto di Messina: Reggio Calabria sfiorata dalle piogge, diluvi nella Bovesia | DATI

MeteoWeb

Dopo il violento temporale auto rigenerante di ieri sera, lo Stretto di Messina è stato colpito nel cuore della notte da un altro temporale molto intenso che ha risalito le acque del mar Jonio abbattendosi poi tra la zona Sud di Messina e la zona sud di Reggio Calabria all’alba, tra le 05:00 e le 06:00 della notte. Una grande tempesta di fulmini lo aveva preceduto, già a partire dalle ore 04:00, con saette davvero spettacolari e tuoni molto intensi.

La pioggia non ha raggiunto Messina e ha solo sfiorato Reggio Calabria, colpendo però intensamente il suo hinterland meridionale e interessando tutta la Bovesia, la storica area grecanica della provincia reggina, con nubifragi sulla costa. In poco più di un’ora sono caduti 35mm di pioggia a Montebello Jonico, 24mm a Capo Spartivento, 18mm a Melito di Porto Salvo, 17mm a Motta San Giovanni, 15mm a Bova Marina, 10mm a Bocale.

Forti piogge anche nel messinese jonico, con 55mm ad Allume, 42mm a Rimiti, 34mm ad Alì, 22mm a Itala. Ecco la mappa con gli accumuli di questo temporale, dai dati ufficiali dei servizi di protezione civile delle due Regioni:

Il temporale si è poi spostato sul mar Jonio e sulla locride, ma senza provocare precipitazioni degne di nota, nel corso della mattinata. Nel video di seguito, le immagini del temporale notturno su Reggio Calabria poco prima delle ore 05:00.

Il maltempo si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore alimentando ulteriori violenti temporali che colpiranno tutto il territorio calabrese e siciliano. Massima allerta oggi pomeriggio e domani.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della Calabria: