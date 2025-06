Maltempo Friuli-Venezia Giulia, fulmini e alberi crollati: oltre 100 interventi dei Vigili del Fuoco da ieri

MeteoWeb

Un’intensa ma breve ondata di maltempo ha colpito il Friuli Venezia Giulia nella serata di ieri, costringendo i Vigili del Fuoco a oltre un centinaio di interventi tra le 20 e le ore successive. Le province più colpite sono state Udine, con circa 50 interventi, seguita da Gorizia con una trentina. A Pordenone si contano 10 uscite, mentre a Trieste cinque, in gran parte per alberi e rami pericolanti o allagamenti. In diverse località si sono registrate grandinate particolarmente violente, con chicchi di grandi dimensioni che hanno provocato danni alle auto in sosta.

Oltre ai danni atmosferici, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche su 2 incendi. A Varmo (Udine), un fulmine ha colpito una palazzina di 4 appartamenti, provocando un incendio che, fortunatamente, non ha causato feriti né reso necessario evacuare lo stabile. A Villesse (Gorizia), invece, le fiamme hanno interessato un’azienda specializzata nella produzione di ondulati e imballaggi.

La situazione è ora sotto controllo, ma restano in corso le verifiche e la rimozione dei detriti.