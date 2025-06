Maltempo, la goccia fredda si sposta verso sud: forti temporali in Campania e Sicilia | LIVE

MeteoWeb

La goccia fredda, responsabile dei violentissimi temporali delle scorse ore al Nord, si sta spostando al Sud, dando così il via ad una nuova fase di maltempo. Infatti, mentre sulle regioni settentrionali la situazione migliora, piogge e temporali si sviluppano su quelle meridionali e caratterizzeranno anche i prossimi giorni su queste zone del Paese. Al momento, temporali molto forti stanno colpendo nelle zone interne della Campania, al confine con la Puglia, parte del Molise, dell’Abruzzo, delle Marche, il nord del Lazio, mentre fenomeni più isolati hanno colpito anche la Calabria. Forti temporali anche nelle zone interne della Sicilia, dove hanno scaricato 35-40mm di pioggia.

Nel primo pomeriggio, forti temporali hanno colpito anche Roma e la zona dei Castelli, scaricando forti piogge e anche grandinate.

Tra i dati pluviometrici più rilevanti della giornata finora al Centro-Sud, segnaliamo: 75mm ad Aringo (AQ), 59mm a Rocca Priora (RM), 56mm a Baselice e San Bartolomeo in Galdo, entrambe località del Beneventano, 53mm a Macerata, 45mm a Roseto Valfortore (FG), 41mm a Nissoria (EN), 40mm a Roma Borghesiana, 35mm ad Ariccia (RM), 34mm a Frosolone (IS), 33mm a Rotella (AP), 32mm a Palestrina (RM), 25mm a Nicosia (EN), 23mm a Tivoli (RM), 21mm ad Amatrice (RI).

È solo l’inizio di una lunga fase di maltempo. La goccia fredda, in modo lento e graduale, scivolerà verso l’estremo Sud e si stabilizzerà in Sicilia dove persisterà per quattro giorni consecutivi tra domani e sabato 21 giugno. Massima attenzione ai forti temporali che colpiranno tutto il Sud, ma anche Abruzzo e Lazio; le temperature subiranno un deciso calo.

