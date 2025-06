Maltempo sull’Italia, diramata l’allerta gialla della Protezione Civile per temporali in numerose regioni: ecco dove 

MeteoWeb

La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta per la giornata di domani, a causa del previsto peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del territorio nazionale. “Per la giornata domani diramata l’allerta gialla per temporali in Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana settentrionale, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio orientale, Puglia settentrionale e Basilicata occidentale”, si legge nel comunicato ufficiale. Il livello giallo di allerta corrisponde a una situazione di attenzione, ma non per questo priva di rischi: si prevedono infatti fenomeni meteo intensi come temporali improvvisi, forti raffiche di vento, locali grandinate e possibili disagi al traffico e alla viabilità. Il maltempo interesserà in maniera particolarmente intensa il Nord Italia, ma non risparmierà neppure alcune aree del Centro-Sud, con instabilità diffusa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

