Maltempo Lazio, forte temporale su Roma Sud/Ciampino: pioggia e grandine | FOTO e VIDEO

Aumenta l’instabilità sui quartieri centrali ed orientali di Roma a causa di un intenso temporale in rapido sviluppo che ha causato una grandinata su parte di Roma Sud/Ciampino, con i chicchi che hanno raggiunto un diametro tra 1 e 2cm. Dopo i fenomeni che hanno interessato la provincia e il Frusinate qualche ora prima, con nubifragi e grandine grossa, ora è toccato alla Capitale fare i conti con il maltempo. A Marino, sono caduti 16mm di pioggia in mezz’ora, a testimonianza dell’intensità dei fenomeni in atto. A Roma Sud, in concomitanza con il temporale, la temperatura è piombata a +26°C dopo una massima di +34°C.

Maltempo, grandinata si abbatte su Ciampino

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.