Maltempo Liguria: nubifragio su Genova, violenta grandinata ad Arenzano | VIDEO

Forti temporali stanno colpendo la Liguria centrale e il Ponente, scaricando un nubifragio su Genova e una violenta grandinata su Arenzano, a ovest del capoluogo. Segnalata grandine grande come albicocche. Difficile la situazione sull’autostrada A10 ad Arenzano, dove le condizioni meteo sono così proibitive, tra grandine, pioggia intensa e forti raffiche di vento, da costringere le auto a fermarsi e cercare riparo dentro le gallerie. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo.

Al momento, segnaliamo 46mm di pioggia a Isoverde, 21mm a Genova Bolzaneto, 18mm a Genova Pontedecimo, 16mm a Fiorino.

Maltempo Liguria, violenta grandinata ad Arenzano

Maltempo Liguria, situazione difficile sulla A10: auto al riparo nelle gallerie

