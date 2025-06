Maltempo Piemonte, violenti temporali nel nord: grandine grossa e forti raffiche di vento tra Biellese e Vercellese | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Iniziano a fare sul serio i temporali che stanno colpendo il nord del Piemonte, così come atteso dalle previsioni meteo. Sull’Alto Piemonte, infatti, un intenso sistema temporalesco sta portando nubifragi tra Val Sesia e Verbano e grandine di 2-3cm di diametro. In Val Sesia, si registrano già i primi disagi, con alberi finiti sulla carreggiata sulla strada Varallo-Roccapietra.

Un’altra violenta grandinata, con chicchi fino a 3-4cm di diametro, ha colpito Pray, nel Biellese, dove si è abbattuto un temporale con fortissime raffiche di vento, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

La grandine ha provocato danni a colture, tettoie e strutture temporanee nel Biellese, in particolare nel Cossatese. A Masserano sembra abbia nevicato. Danni alla Spolina dove c’è il motoraduno “Birra, fatica, rock and roll” e alcuni gazebo sono stati divelti dal vento. Per quanto riguarda l’agricoltura, segnalati danni alle viti che, in questa fase dell’anno, rischiano di compromettere parte del raccolto. Critica anche la situazione in alcune aree residenziali: segnalati allagamenti in diverse cantine tra via Pajetta e via Maffei. La pioggia, caduta copiosa su tutto il Biellese, sta mettendo sotto stress il sistema fognario.

Dal punto di vista pluviometrico, finora sono caduti 34mm a Pizzanco, 26mm a Sambughetto, 24mm a Varallo Sabbia, 18mm ad Anzino, Fomarco, 16mm a Trasquera, 11mm a Domodossola, 10mm a Formazza.

Nelle prossime ore, i temporali raggiungeranno le pianure orientali e meridionali della regione con fenomeni di forte intensità: attenzione alla grandine di grandi dimensioni, ai nubifragi e alle forti raffiche di vento.

Maltempo Piemonte, grandine grossa a Pray (Biella)

Maltempo Piemonte, temporale con forti raffiche di vento a Pray

Maltempo, forti grandinate in Piemonte

Temporali con grandine in Piemonte

Maltempo, temporali con forti raffiche di vento in Piemonte

Maltempo, forti temporali si abbattono sul Piemonte

