Maltempo Lombardia: decine di imbarcazioni in difficoltà sul Lago d’Iseo per il forte vento

Il maltempo continua a creare problemi al Nord dopo i fenomeni del pomeriggio. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri stanno intervenendo a con gommoni e motovedette sul Lago d’Iseo, in provincia di Brescia, in soccorso a decine di imbarcazioni che si trovano in difficoltà a causa del forte vento. Non ci sarebbero dispersi ma le imbarcazioni hanno registrato danni e hanno difficoltà ad essere governate.

