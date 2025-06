Maltempo, forti temporali al Nord: grandine grossa a Monesi, sulle Alpi liguri. Allerta meteo per domani | FOTO

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, forti temporali hanno colpito il Nord Italia, partendo dalle Alpi e spingendosi ben oltre l’atteso in termini di intensità ed estensione. I fenomeni, infatti, hanno interessato i settori alpini del Piemonte, soprattutto Cuneese, al confine con la Liguria, Torinese e VCO, buona parte del Trentino Alto Adige, la Lombardia nordorientale, scendendo verso sud fino alla provincia di Bergamo, il nord del Veneto, il Friuli Venezia Giulia orientale e l’Appennino emiliano, tra Parmense e Piacentino.

Il temporale più violento di giornata è sicuramente quello che si è abbattuto a Monesi, in provincia di Imperia, sulle Alpi Liguri, al confine tra Liguria e Piemonte, dove ha scaricato nubifragi e chicchi di grandine fino a 4-5 centimetri di diametro, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

I dati pluviometrici più significativi di oggi indicano: 48mm a Predazzo, 35mm a Lanzada, 32mm a Moena, 25mm a Caiolo, 24mm a Castione Andevenno, 21mm a Villa di Tirano, 20mm a Sondrio, Bieno, Santo Stefano di Cadore, 19mm a Montagna in Valtellina.

I temporali hanno portato ad un calo delle temperature dopo il caldo degli ultimi giorni: emblematico il caso di Cuneo, che ha subito una decisa rinfrescata scendendo a +19,6°C, +21°C a Sondrio e Bolzano. Il caldo è finito con un giorno di anticipo in molte località per questi temporali così inattesi e forti, in attesa del peggioramento ancora più deciso e intenso di domani, domenica 15 giugno.

I fenomeni di oggi, infatti, sono stati solo un antipasto dei fenomeni meteo estremi attesi nel pomeriggio-sera di domani, quando al Nord ci sarà il rischio di supercelle devastanti, in grado di provocare tornado, nubifragi e grandine di grandi dimensioni.

