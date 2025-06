Maltempo Palermo: disagi in città tra alberi caduti, strade allagate e automobilisti rimasti bloccati

MeteoWeb

Anche questa mattina il maltempo ha messo in ginocchio Palermo, causando numerosi disagi. In diverse zone della città si registrano allagamenti, tombini saltati e alberi abbattuti. In particolare, all’incrocio tra via Dante e via Principe di Villafranca, un albero si è spezzato, cadendo pericolosamente vicino a un’edicola. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti per mettere in sicurezza l’area. Intanto, le squadre di soccorso sono impegnate in diversi interventi per aiutare automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi d’acqua.

