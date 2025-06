Maltempo Piemonte: cos’è il DOWNBURST che ha colpito il Vercellese e perché fa così paura

MeteoWeb

Nel tardo pomeriggio di sabato 21 giugno 2025, il territorio del Vercellese è stato teatro di un violento episodio di maltempo. Un sistema temporalesco ad alta intensità ha colpito in particolare il comune di Trino Vercellese, generando un downburst – fenomeno meteorologico ancora troppo sottovalutato ma potenzialmente devastante – con raffiche di vento lineari che hanno sfiorato i 100 km/h.

In pochi minuti, l’area urbana è stata travolta da venti impetuosi e piogge torrenziali, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. L’evento ha confermato, ancora una volta, quanto sia importante prestare attenzione all’evoluzione delle condizioni atmosferiche nei mesi estivi, soprattutto in un contesto di crescente instabilità climatica.

Trino Vercellese: una città ferita dal vento

I danni riportati nel comune vercellese sono ingenti e diffusi. Numerosi alberi sono stati abbattuti lungo strade e parchi, mentre varie infrastrutture urbane – tra cui recinzioni, pensiline, antenne e pali dell’illuminazione – hanno ceduto sotto la forza delle raffiche. I tetti di diverse abitazioni sono stati scoperchiati o gravemente danneggiati, con coppi e lamiere trascinati a metri di distanza.

Le strade sono state invase da detriti e rami spezzati, complicando la circolazione stradale e provocando anche allagamenti localizzati a causa del rapido intasamento delle caditoie. Le squadre della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco sono intervenute per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza le aree colpite.

Contesto meteorologico: tra vortici e supercelle

La giornata del 21 giugno si è distinta per una forte instabilità atmosferica su tutto il Nord-Ovest italiano. Un vortice ciclonico in quota – posizionato tra Piemonte e Lombardia – ha agito da miccia per lo sviluppo di supercelle temporalesche di eccezionale violenza. In particolare, il mix tra umidità al suolo, aria fredda in quota e convergenze locali ha favorito la nascita di un sistema temporalesco capace di generare fenomeni convettivi estremi.

Cos’è un downburst e perché è così pericoloso

Il termine downburst descrive una discesa improvvisa di aria fredda dalla base di un temporale verso il suolo. Una volta toccata terra, questa massa d’aria si espande orizzontalmente in tutte le direzioni, generando raffiche lineari talmente forti da provocare danni simili a quelli di un tornado debole, ma su un’area molto più vasta.

Le raffiche di vento possono facilmente superare i 100 km/h, e nei casi più estremi possono raggiungere i 160-200 km/h. Proprio la natura improvvisa e l’estensione del fenomeno lo rendono insidioso: tetti scoperchiati, alberi sradicati, veicoli ribaltati e blackout elettrici sono solo alcuni degli impatti più comuni.

Un rischio spesso sottovalutato

I downburst rappresentano un pericolo concreto anche per l’aviazione civile. Nelle fasi di atterraggio e decollo, il brusco cambiamento della direzione e della velocità del vento (wind shear) può mettere seriamente a rischio la stabilità del velivolo, rendendo questo tipo di fenomeno particolarmente temuto dai piloti.

Inoltre, la difficoltà di previsione e identificazione in tempo reale complica ulteriormente la gestione del rischio. Visivamente, un downburst può somigliare a una tromba d’aria, ma i suoi effetti si distribuiscono in modo più omogeneo e su un’area più ampia. Spesso, arriva all’improvviso, senza preavviso per la popolazione esposta.

Quando il vento si unisce all’acqua

Un altro aspetto critico dei downburst è la loro associazione con precipitazioni torrenziali. Le raffiche distruttive arrivano di frequente insieme a nubifragi e grandinate, aumentando il potenziale distruttivo e creando uno scenario di emergenza generalizzata: danni da vento, allagamenti, blackout, strade bloccate e feriti.

Serve maggiore consapevolezza e preparazione

L’episodio di Trino Vercellese è l’ennesimo segnale di un clima che cambia e di una crescente frequenza di fenomeni meteorologici estremi. È fondamentale che la popolazione sia informata su cosa siano i downburst, come riconoscerli e soprattutto come proteggersi quando si verificano. Al tempo stesso, i Comuni devono aggiornare i piani di protezione civile includendo scenari finora considerati rari ma sempre più probabili.

La meteorologia moderna, supportata da reti radar ad alta risoluzione e da modelli numerici sempre più precisi, può offrire strumenti validi per la previsione precoce, ma serve un salto culturale nella percezione del rischio meteorologico. Eventi come quello del Vercellese non sono più eccezioni: stanno diventando una nuova e pericolosa normalità.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: