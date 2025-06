Maltempo Piemonte, forti temporali in corso: rovesci intensi | VIDEO

MeteoWeb

Il Piemonte è attualmente colpito da un’intensa ondata di maltempo, con forti temporali in corso. Le condizioni di instabilità, annunciate da giorni, si stanno concretizzando con rovesci intensi. Nelle scorse ore, l’Arpa Piemonte aveva diramato un’allerta gialla per temporali valida per la giornata di domani, lunedì 2 giugno, su diversi settori della regione.Secondo il bollettino, si prevede un’accentuazione dell’instabilità, con rovesci e temporali localmente molto forti sui settori occidentali e settentrionali, associati a possibili allagamenti, grandinate e isolati fenomeni di versante. L’allerta invita alla prudenza negli spostamenti e nelle attività all’aperto, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua e aree collinari o montane.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

