Maltempo Piemonte, pioggia battente nel nord della regione ed è solo l’inizio | VIDEO

Sono in atto forti piogge nell’alto Piemonte, inizio del peggioramento del tempo che nelle prossime ore porterà forti temporali, con il rischio di nubifragi e grandine in ampie zone della regione. Al momento, dalla mezzanotte si registrano 54mm di pioggia in località Acquamorta, 52mm a Bielmonte, 49mm a Varallo, 45mm a Omegna, 40mm a Macugnaga, 33mm a Domodossola. Le immagini a corredo dell’articolo arrivano da Orta San Giulio, nel Novarese, dove si registrano +15°C e una pioggia battente.

Per le prossime ore, l’allerta meteo emessa da Arpa Piemonte prevede “l’innesco di temporali forti, persistenti e organizzati sul Piemonte nordoccidentale e settentrionale, con raffiche di vento, possibile grandine di medie dimensioni, nubifragi ed isolati fenomeni di versante. Fenomeni più intensi nella zona del Lago Maggiore e persistenza sulle aree più settentrionali per tutta la giornata di domani“, giovedì 5 maggio.

