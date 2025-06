Maltempo Piemonte, si accendono i temporali sulle Alpi: attenzione a grandine e nubifragi

MeteoWeb

Mentre in pianura in Piemonte le temperature raggiungono i +33-35°C, con picchi di +36°C nell’Alessandrino, si accendono i temporali pomeridiani; in particolare sulle Alpi si stanno sviluppando alcuni temporali di calore anche di forte intensità. In questo momento, i nuclei sono attivi nel Cuneese e nel Torinese ma anche nel nord della regione. I dati pluviometrici delle ultime 3 ore in Piemonte indicano: 22mm ad Alagna, 7mm a Carcoforo, 3mm a Paesana. Attenzione perché i temporali possono diventare anche intensi, causando grandinate e nubifragi.

Arpa Piemonte, infatti, ha diramato un’allerta meteo gialla per i temporali attesi oggi: “dal pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali anche di forte intensità a ridosso dei rilievi alpini sudoccidentali e nordoccidentali, in possibile successivo sconfinamento alle pianure. Tali fenomeni potranno essere associati a nubifragi e grandinate anche di medie dimensioni. Esaurimento nella notte. Da domani nuova instabilità pomeridiana sulle Alpi”.

