Maltempo, proseguono i disagi a Ciampino

Anche questa mattina si registrano disagi su via Appia Nuova, via dei Laghi e molte altre arterie di Ciampino, a causa della chiusura del sottopasso dell’aeroporto, ancora inaccessibile per l’allagamento avvenuto ieri. Viene raccomandato di evitare spostamenti non indispensabili fino alla riapertura completa della viabilità.

