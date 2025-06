Maltempo Sicilia, forti temporali a Palermo: strade allagate, caos in città | VIDEO

MeteoWeb

Le forti piogge che oggi stanno interessando Palermo a causa della goccia fredda sul Tirreno hanno provocato allagamenti nelle strade della città. Disagi per gli automobilisti sono segnalati in varie zone. In viale Regione Siciliana il traffico è andato in tilt. Tante le foto pubblicate sui social da consiglieri comunali e di circoscrizione che segnalano strade impraticabili. “Ho già chiamato Amap e Protezione Civile“, scrive il consigliere Ottavio Zacco mostrando gli allagamenti in centro. Il consigliere della quinta circoscrizione, Salvatore Altadonna, ha invece condiviso sui social un video che mostra le strade allagate.

Stessa situazione a Brancaccio e in via Messina Marine, dove molte vie si sono trasformate in fiumi, così come nella zona di via Pitrè e via Perpignano. Allagamenti anche in corso Re Ruggero verso l’entrata della fermata della metro Palazzo Reale Orleans. In via Imera un’auto è stata sommersa nell’acqua. In via Leopardi un albero è caduto danneggiando un’automobile, illeso l’automobilista.

I Vigili del Fuoco e la Capitaneria di porto sono intervenuti a Balestrate per soccorrere alcuni giovani in mare. Sorpresi dalla forte pioggia e dal vento, non riuscivano a tornare a riva.

Ma il maltempo non finisce qui. Anche per domani e per venerdì 20 giugno sono previste intense precipitazioni sul capoluogo siciliano.

