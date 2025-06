Maltempo, tempesta di grandine in Francia: chicchi fino a 10cm, gravi danni e nuovi temporali in arrivo

MeteoWeb

Come previsto dai modelli previsionali ad alta risoluzione, la Francia è stata investita da un’ondata di maltempo particolarmente violenta, con temporali estremi che hanno colpito soprattutto il settore centro-orientale del Paese. Una delle manifestazioni più devastanti si è verificata a L’Hôpital-le-Grand, nella regione della Loira, dove una violenta grandinata ha provocato danni ingenti, colpendo con forza veicoli, abitazioni e colture. I chicchi di grandine, in alcuni casi, hanno raggiunto dimensioni eccezionali, superiori ai 10 centimetri di diametro, un valore che rientra nella categoria delle cosiddette “supercelle grandinigene” più temute in ambito europeo.

La giornata è proseguita sotto il segno dell’instabilità atmosferica, con fenomeni temporaleschi diffusi e in intensificazione tra il pomeriggio e la sera. Il Centro-Est francese è stato tra le zone più esposte, dove si sono sviluppati sistemi temporaleschi organizzati accompagnati da una notevole attività elettrica, piogge torrenziali, grandine e violente raffiche di vento. Le condizioni sono state rese ancora più critiche dall’umidità in quota e dalla convergenza tra masse d’aria di diversa natura, che hanno alimentato l’energia potenziale disponibile (CAPE) in modo significativo, rendendo il contesto favorevole allo sviluppo di celle temporalesche di forte impatto.

Anche nel Sud-Ovest della Francia, tra la serata e le prime ore della notte, sono attesi temporali di forte intensità. Secondo gli ultimi aggiornamenti, questi potranno risultare particolarmente attivi dal punto di vista pluviometrico, con picchi stimati tra 50 e 70 mm di pioggia all’ora. In molte aree, gli accumuli potrebbero rapidamente raggiungere i 40-70 mm, generando condizioni favorevoli a fenomeni di ruscellamento superficiale, allagamenti urbani e allerta idrogeologica. Non si esclude la possibilità di danni localizzati legati al vento e alla grandine, che anche in queste zone potrebbe raggiungere dimensioni medie, comunque sufficienti a compromettere veicoli, coltivazioni e strutture leggere.

L’instabilità non si esaurirà nella notte. Anche la giornata di domani, mercoledì 4 giugno, si preannuncia particolarmente critica. Il rischio temporalesco resterà elevato in molte zone della Francia, in particolare nel quadrante centro-orientale e lungo l’arco alpino settentrionale. Le condizioni resteranno favorevoli alla formazione di temporali violenti, associati a precipitazioni intense, grandinate di medie dimensioni e raffiche discensionali. Il contesto sarà tipicamente estivo, ma con tutte le caratteristiche di un’atmosfera fortemente destabilizzata: energia termica al suolo, umidità, forzanti dinamiche e linee di convergenza al suolo continueranno a innescare focolai convettivi anche molto rapidi.

Alla luce dei fenomeni osservati e delle previsioni per le prossime 24 ore, si raccomanda alla popolazione delle zone interessate di prestare massima attenzione alle allerte ufficiali diramate e di evitare spostamenti non necessari in caso di peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche. Particolare cautela è richiesta in presenza di forti piogge in ambito urbano, dove i sistemi di drenaggio potrebbero non riuscire a gestire volumi d’acqua così intensi in tempi ristretti.

Il maltempo in atto rappresenta un’ulteriore conferma della frequente comparsa di eventi meteo estremi anche nella prima parte della stagione estiva, con una tendenza ormai consolidata a temporali più violenti, concentrati e distruttivi. Le dinamiche atmosferiche in gioco meritano un attento monitoraggio, soprattutto alla luce del riscaldamento globale e delle sue possibili ripercussioni sulla stabilità dei regimi stagionali in Europa.