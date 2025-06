Maltempo: esplodono i temporali al Centro-Nord, ultimi fenomeni in Calabria e Sicilia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Iniziano ad esplodere i primi forti temporali al Centro-Nord, in attesa dei fenomeni più violenti previsti per questa sera. In questo momento, forti temporali stanno colpendo il nord del Piemonte e della Lombardia, la Liguria centrale, parte dell’Appennino tosco-emiliano e il Piacentino, il Viterbese, dove i tuoni risuonano forti come bombe, e le zone interne tra Lazio, Umbria e Abruzzo.

Dal punto di vista delle piogge, tra i dati più importanti finora segnaliamo: 40mm a Pezzonasca, 34mm a Patigno, 33mm a Ventarola, 30mm a Pian dei Preti, 22mm a Loco di Rovegno, 20mm a Renaio, 19mm a Ponte di Lucchio, San Marcello Pistoiese, 17mm a Melo, Comano, 14mm al Passo Croce Arcana.

Ma gli ultimi fenomeni di maltempo si fanno sentire anche al Sud dopo quelli dei giorni scorsi: temporali stanno colpendo il Reggino e in modo isolato anche la Sicilia, tra Ennese e Ragusano. Un forte acquazzone ha riempito d’acqua le strade di Piazza Armerina (Enna), come dimostrano le immagini del video che ci invia David Cartarrasa. Sulla località sono caduti 22mm e la temperatura è ferma a +18°C.

Nelle ultime 12 ore, in Calabria sono caduti: 55mm di pioggia a Martona, 37mm a San Pietro di Caridà, 27mm a Stilo, 21mm a Fabrizia, 16mm a Cardeto, 15mm a Mammola, 11mm ad Antonimina.

Maltempo Sicilia, forte acquazzone a Piazza Armerina

