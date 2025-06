Maltempo, i forti temporali arrivano anche a Milano e sfiorano Roma | LIVE

MeteoWeb

Un violento sistema temporalesco, alimentato da potenti supercelle, sta colpendo da ore il Centro e il Nord Italia, con fenomeni meteo estremi che nelle ultime ore hanno raggiunto due delle principali città del Paese: Milano e Roma. Nel dettaglio nella città lombarda è in atto un vero e proprio nubifragio, una bomba d’acqua che sta colpendo in particolare le zone meridionali della città. Le piogge torrenziali stanno causando un repentino crollo delle temperature: nelle aree dell’hinterland sud, est e sud-est, il termometro è sceso di ben 19°C, segnando un valore inferiore di oltre 13°C rispetto alla massima registrata nella giornata. Si tratta di un cambiamento brusco e violento, tipico dei fenomeni associati alle supercelle temporalesche, che si manifestano con rovesci intensi, forti raffiche di vento e, in alcuni casi, grandinate. Le previsioni a breve termine indicano che, se la supercella dovesse ulteriormente ingrossarsi, potrebbe spingersi fino a colpire il centro storico e le zone settentrionali della città, aumentando il rischio di allagamenti e criticità. A Milano la bomba d’acqua è accompagnata da tuoni e fulmini, da saette e tuoni molto forti che rimbombano nel cielo con forti boati. Il fenomeno è veramente molto intenso. Inoltre, a Monza grandine dal diametro di 4 centimetri.

A Roma, per ora, non piove, ma la situazione è in rapida evoluzione. Il cielo si è fatto più scuro e forti raffiche di vento stanno interessando la capitale, in particolare a causa dei temporali in corso sui Castelli Romani e nell’Agro Pontino, in provincia di Latina. In città la temperatura è ancora elevata, con 31°C, ma l’atmosfera è carica di instabilità. Nei prossimi giorni è previsto un repentino peggioramento anche su Roma, con l’arrivo di forti temporali e una significativa diminuzione delle temperature.

