Paura nel Bellunese, frana travolge Cancia di Cadore: abitanti intrappolati nelle case, statale SS51 di Alemagna invasa da detriti | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forte temporale nelle scorse ore, con frane e allagamenti in tutto il Bellunese: un enorme smottamento, in particolare, ha travolto la frazione di Cancia a Borca di Cadore. Alcune case sono state investite dai detriti: i vigili del fuoco stanno intervenendo per la messa in sicurezza e per verificare i danni. La frana ha invaso anche la SS51 di Alemagna che è stata chiusa: alcune macchine sono rimaste coinvolte.

Diverse persone sono rimaste bloccate nelle loro case dai detriti della frana, avvenuta dopo un violento temporale che ha scaricato in mezz’ora 50 mm di pioggia nella zona. Non sono stati riportati al momento feriti tra i residenti dell’abitato. Alcune persone sono state evacuate, mentre altre case, tra cui un piccolo condominio, devono ancora essere raggiunte dai soccorritori, ma chi vi abita si trova in condizioni di sicurezza.

