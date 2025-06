Maltempo Veneto, frana a Cancia di Borca di Cadore: Zaia firma lo stato di emergenza

MeteoWeb

“Ho appena firmato lo stato di emergenza per la frana di stanotte a Cancia di Borca di Cadore. La situazione in quella zona la conosciamo bene e sappiamo che quel fronte si muove di più quando ci sono fenomeni meteo importanti, nonostante tutti gli interventi che abbiamo fatto e facciamo”: è quanto ha annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Vigili del fuoco, ANAS e protezione civile sono ancora al lavoro da stanotte per sgomberare il prima possibile la SS51 Alemagna a Borca di Cadore (Belluno), unico collegamento stradale della valle del Boite che conduce a Cortina d’Ampezzo. La statale è stata invasa per oltre un km dalla colata di fango e detriti che ieri sera verso le 23:30 è scesa a valle bloccando la strada e isolando alcune abitazioni della frazione di Ciancia. Nella stessa località nel 2009 un identico fenomeno provocò 2 morti.

Si stima che in zona siano caduti almeno 50mm di pioggia nell’arco di mezz’ora e la colata è scesa a valle con estrema velocità. Non si registrano feriti ma solo danni ad alcune case della frazione rimaste isolate, di cui i vigili del fuoco stanno liberando le vie di accesso.

