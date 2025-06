Maltempo Veneto, nuovi crolli di materiale roccioso in Cadore dopo temporale

MeteoWeb

Nuovi crolli di materiale roccioso sono avvenuti dalla Croda Marcora, in Cadore, a seguito di un temporale. Lo segnale la Regione Veneto, che ne ha avuta poi conferma dal sindaco di San Vito di Cadore (Belluno). La nuova colata detritica non ha tuttavia interessato la viabilità, la statale 51 di Alemagna, il principale collegamento per Cortina, che rimane aperta. La Protezione Civile sul posto sta continuando il monitoraggio.

Altre zone del bellunese sono state interessate da nubifragi anche violenti: il record delle precipitazioni al Passo Duran, dove in giornata sono stati registrati 100 millimetri di pioggia.

Frana dal Marcora, si studia l’installazione di nuove videocamere

Tavolo tecnico oggi in prefettura a Belluno, fra le varie istituzioni coinvolte dal problema dei continui crolli di materiale franoso dalla Croda Marcora, con rischi per gli abitati e la statale 51 di Alemagna. L’allarme è la possibilità che, nonostante le difese già realizzate nella Valle del Boite, pietre e massi possano un giorno scivolare verso la sottostante statale 51di Alemagna, tanto più con l’approssimarsi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026. Si sta valutando l’opportunità di installare sistemi di allarme, che possano fermare il transito dei mezzi sulla statale, nel caso in cui rilevassero movimento dei detriti.

Nel frattempo, i tecnici, in particolare il geologo Nicolò Doglioni, incaricato dalla Provincia di Belluno, studiano la situazione geologica e le aree di instabilità. Dopo il sorvolo con l’elicottero di domenica sera, Doglioni ha rilevato il crollo di porzioni di montagna già individuate come instabili dopo il precedente episodio di sabato 14 giugno. I crolli dal Marcora sono stimati ad oggi in circa 15mila metri cubi complessivi di materiale. L’installazione di videocamere ad alta risoluzione punta a mettere a disposizione un sistema di monitoraggio più evoluto.

