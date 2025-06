Maltempo Veneto: “violento nubifragio con grandine come noci, campi in ginocchio” | FOTO

MeteoWeb

“Un violento nubifragio con grandine fitta e chicchi grossi come noci ha colpito duramente le colture in pieno campo da Altivole fino a Riese Pio X. Mais, ortaggi, serre e orti sono stati messi in ginocchio: le foglie delle piante seminate sono state letteralmente ridotte a brandelli“: è quanto riporta Coldiretti Veneto, in merito all’ondata di maltempo che ha colpito ieri la regione. Sul posto i tecnici di Coldiretti Treviso, impegnati nel raccogliere le segnalazioni degli agricoltori, mentre le aziende agricole monitorano l’evolversi del meteo e, dove possibile, attivano misure di difesa.

