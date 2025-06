Maltempo: dal Veronese al Salernitano, la grandine fa strage nei campi | FOTO

MeteoWeb

I violenti temporali delle scorse ore hanno provocato tanti danni nei campi, soprattutto a causa della grandine. Ne sanno qualcosa gli agricoltori del Salernitano, dopo la violenta ondata di maltempo che nel pomeriggio di ieri ha investito diverse aree del Vallo di Diano, provocando gravi danni alle coltivazioni. A renderlo noto è la Coldiretti, che segnala la distruzione di ampie superfici coltivate a ortaggi e l’allagamento di campi di mais a seguito della grandinata che ha interessato in particolare i territori di Sala Consilina, Padula e Sassano.

I chicchi di grandine, caduti con intensità per circa un’ora, hanno colpito duramente le campagne, danneggiando severamente oliveti e strutture agricole. In molti casi, le olive sono state strappate via dalla pianta e diversi rami spezzati. Alcune serre sono state scoperchiate, mentre le aziende zootecniche della zona hanno subito interruzioni prolungate dell’energia elettrica.

“Stiamo effettuando un primo sopralluogo con i nostri tecnici – ha detto Enzo Tropiano, direttore della Coldiretti locale – e possiamo già confermare che il bilancio è pesante. Il maltempo ha travolto intere coltivazioni, dagli oliveti ai vigneti, passando per ortaggi, vivai e serre. Centinaia di ettari risultano invasi da acqua e fango, con perdite ingenti per le aziende agricole coinvolte”. Nei prossimi giorni si potrà avere una quantificazione dei danni più dettagliata al termine dei sopralluoghi.

Vento e grandine nel Veronese, danni a frutteti e seminativi

Kiwi scorticati, albicocche ammaccate, ciliegie cadute a terra, rami spezzati. È il bilancio pesante della tempesta che si è abbattuta ieri pomeriggio sul territorio veronese, con gli effetti peggiori nell’est a Belfiore. Maltempo, ma meno forte, anche a Ronco, Zevio ed Arcole. Danni da allettamento frumento e mais ci sono stati pure nel Basso Veronese, mentre in Lessinia vengono segnalati soprattutto alberi divelti e problematiche a impianti e strutture.

“È un disastro, tanto che sto preparando la richiesta dello stato di calamità naturale per quanto riguarda il Comune di Belfiore – riferisce Francesca Aldegheri, Presidente dei frutticoltori di Confagricoltura Verona -. È stato micidiale il mix tra il vento fortissimo e la grandine fitta, che è diventata una raffica di proiettili. Le ultime ciliegie tardive sono state massacrate, così come le albicocche, ammaccate o scaraventate a terra. I kiwi sono spellati, con piante danneggiate. Lo stesso vale per mele e pere, a meno che non fossero protette dalle reti antigrandine. Anche una parte di seminativi è stata allettata: ci sono piante di mais spellate da cima a fondo”.

Divelti alberi secolari, campi allagati, danni a strutture e impianti antigrandine. Il bilancio funesto va ad aggiungersi ai danni di una primavera piovosa e umida, che ha causato perdite quasi totali sulle ciliegie precoci. “Nel Basso Veronese, la tempesta ha colpito meno, ma danni ai seminativi ci sono, con l’allettamento di frumento e mais a causa del forte vento – sottolinea Alberto De Togni, Presidente di Confagricoltura Verona – Credo che nessuno abbia più dubbi sui cambiamenti climatici in corso, con i quali, ogni anno, dobbiamo purtroppo fare i conti tra gelate, piogge eccessive, grandine e vento”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: