Il Messico minaccia di fare causa a SpaceX: “i suoi razzi inquinano”

MeteoWeb

Claudia Sheinbaum, Presidente del Messico, ha annunciato che il suo governo sta indagando sull‘impatto ambientale e sulla sicurezza provocati dai lanci di razzi di SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, in particolare nella zona di confine dello stato di Tamaulipas. Durante la sua conferenza stampa mattutina, il capo dello Stato ha indicato che il gabinetto federale analizza potenziali violazioni del diritto internazionale, nonché gli effetti di queste attività aerospaziali sul territorio messicano. “Stiamo esaminando l’impatto ambientale e sulla sicurezza di questi lanci, non solo per quanto accaduto di recente, ma in generale per la loro vicinanza al nostro confine”, ha dichiarato, aggiungendo che il quadro giuridico applicabile è in fase di valutazione per avviare le relative procedure.

Il governo messicano sta valutando quali leggi internazionali siano state violate per avviare le “azioni legali necessarie” perché “c’è effettivamente inquinamento”, ha dichiarato Sheinbaum durante la conferenza stampa mattutina.

La scorsa settimana, un razzo Starship di SpaceX è esploso sulla rampa di lancio durante un test di accensione, nel sito di lancio del progetto spaziale di Elon Musk situato in Texas, vicino al confine messicano. Un video dell’esplosione mostra il razzo, alto come un edificio di circa 40 piani e il più potente mai progettato, che va in fiamme in una gigantesca palla di fuoco.

Nel 2023, alcune associazioni ambientaliste hanno presentato una denuncia contro le autorità statunitensi, accusandole di aver valutato in modo errato l’impatto di questi lanci, dato che la base spaziale di SpaceX in Texas si trova vicino ad aree naturali protette. Nonostante queste critiche, all’inizio di maggio l’autorità aeronautica statunitense, la FAA, ha dato il via libera all’aumento della frequenza dei lanci di Starship, da 5 a 25 voli all’anno.

Un’azione legale costituirebbe un nuovo scontro legale tra il Messico e una grande azienda americana. A maggio, il governo Sheinbaum ha annunciato un’azione legale contro Google per aver cambiato il nome del Golfo del Messico in Golfo d’America per gli utenti dell’applicazione Google Maps negli Stati Uniti, allineandosi a una decisione del Presidente statunitense Donald Trump.