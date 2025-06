Meteo Alpi: sabato 28 giugno, zero termico a 5200 metri e ghiacciai a rischio collasso

MeteoWeb

Un dato su tutti fa riflettere e preoccupare: sabato 28 giugno 2025, secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, lo zero termico potrebbe superare la soglia dei 5200 metri sul livello del mare. Un valore eccezionale, che potrebbe segnare un nuovo primato per il mese di giugno, e forse non solo. In altre parole: a oltre 5 chilometri d’altezza, l’aria non sarà più in grado di condensare e trasformarsi in neve. Un duro colpo per i ghiacciai alpini, che si troveranno esposti alla fusione totale, senza alcun rifugio in quota.

Uno zero termico così alto è una minaccia diretta per i ghiacciai

Per comprendere la portata di questo fenomeno, basta ricordare che lo zero termico – il livello altitudinale al di sopra del quale l’aria è sufficientemente fredda da permettere la formazione di neve – si attesta normalmente tra i 3000 e i 3500 metri in estate. Tuttavia, con i valori previsti per sabato, lo strato atmosferico sotto i 5000 metri sarà completamente interessato da temperature positive.

Le conseguenze sono facilmente immaginabili: nessuna area glaciale potrà beneficiare di una tregua dal calore. Anche le vette più elevate, comprese quelle oltre i 4000 metri, come Monte Rosa e Monte Bianco, si troveranno in piena zona di fusione, accelerando il processo di perdita dei volumi glaciali già critici per effetto dei cambiamenti climatici.

La stima della temperatura a 1500 metri: valori da pieno luglio

Utilizzando il gradiente termico verticale standard – ossia una diminuzione media di circa 0,65°C ogni 100 metri di altitudine – possiamo stimare che a 1500 metri di quota, con lo zero termico a 5200 metri, la temperatura possa raggiungere anche i +24°C in libera atmosfera.

Si tratta di una condizione tipica di metà luglio, non certo di fine giugno, e soprattutto rara anche per gli standard attuali. In mancanza di inversioni termiche o anomalie locali, questo valore indica con chiarezza quanto l’atmosfera sia già surriscaldata. Le masse d’aria in arrivo dal Nord Africa, spinte dall’anticiclone subtropicale, stanno rapidamente portando verso l’Italia una bolla rovente che investirà in particolare l’arco alpino e le vallate interne del Centro-Nord.

Ghiacciai sotto stress: fusione totale a tutte le quote

Il primo a risentirne sarà il delicato equilibrio dei ghiacciai alpini. Le zone solitamente protette dalla fusione, quelle sopra i 3500 metri, saranno completamente esposte a temperature ben superiori allo zero. I modelli glaciologici lo confermano: condizioni come queste anticipano e aggravano la stagione di ablazione, quella in cui il ghiaccio perde più massa di quanto ne possa guadagnare attraverso le precipitazioni nevose.

In assenza di nuovi apporti nevosi e con un bilancio energetico così squilibrato, i ghiacciai andranno incontro a un rapido arretramento, con perdita irreversibile di ghiaccio pluriennale. Si tratta di un danno permanente, che non può essere recuperato con qualche temporale estivo o un’improvvisa rinfrescata notturna.

Un segnale chiaro del cambiamento climatico

L’innalzamento dello zero termico a quote così elevate non è un fenomeno isolato. Negli ultimi anni, eventi simili si sono verificati con una frequenza crescente: basti pensare al record del 21 luglio 2022, quando lo zero termico superò i 5200 metri anche sulle Alpi svizzere. La persistenza di anticicloni subtropicali e il riscaldamento globale in atto stanno rendendo sempre più frequente ciò che fino a pochi anni fa era considerato un evento eccezionale.

Il rischio non riguarda solo l’ambiente naturale, ma anche la sicurezza umana. Con ghiacciai instabili e neve umida anche in alta quota, aumenta il pericolo di crolli, frane e colate detritiche anche nei percorsi alpini frequentati dagli escursionisti.

Conclusione: un’estate estrema è appena cominciata

Se il caldo atteso sabato sarà davvero così estremo da spingere lo zero termico oltre i 5200 metri, ci troveremo di fronte a uno scenario da pieno agosto nel cuore di giugno. Le montagne italiane non sono pronte ad affrontare questi ritmi di fusione, e il rischio è che si perda in pochi giorni ciò che ha impiegato decenni a formarsi.

