Meteo, bomba d’acqua su Andorra: 50 litri d’acqua su metro quadrato in 15 minuti. Quando il CAPE incontra l’orografia

Una pioggia torrenziale, durata appena un quarto d’ora, ha trasformato Andorra la Vella in un piccolo fiume urbano. È quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, quando violenti temporali hanno colpito duramente i Pirenei Orientali, l’Alta Provenza e il Massiccio Centrale orientale, con precipitazioni localmente eccezionali anche sulle Alpi francesi.

50 mm di pioggia in 15 minuti: un evento al limite

Può sembrare solo una cifra, ma 50 mm di pioggia in 15 minuti equivalgono a 50 litri d’acqua per ogni metro quadrato. Proiettato su base oraria, si tratta di un’intensità di 200 mm/ora, tra le più alte registrabili anche in contesto europeo. Per comprendere la gravità, basti pensare che molte allerte meteo scattano per 30-50 mm in un’intera ora.

Il risultato? Una vera e propria alluvione lampo, favorita non solo dall’intensità della pioggia ma anche dalla particolare orografia del territorio montano, che accelera i deflussi superficiali.

Perché le infrastrutture non riescono a contenere questi eventi?

È facile incolpare la scarsa manutenzione dei sistemi di drenaggio, ma la verità è più complessa. Le reti urbane di deflusso sono progettate per eventi intensi, non estremi. Quando la pioggia raggiunge queste intensità, anche tombini puliti e impianti efficienti vanno in crisi.

La velocità di accumulo dell’acqua non consente al suolo di assorbirla né alle griglie di smaltirla in tempo utile. In pochi minuti si verificano allagamenti, colate detritiche e danni anche in aree normalmente sicure.

La domanda chiave: è colpa del cambiamento climatico?

Secondo la maggior parte degli studi recenti, la risposta è sì, almeno in parte. L’aumento delle temperature globali rende questi episodi sempre più frequenti e violenti.

1. Più calore, più umidità

Per ogni grado in più di temperatura, l’atmosfera può trattenere circa il 7% in più di vapore acqueo. Questo vuol dire che in presenza di condizioni favorevoli, i temporali possono svilupparsi con una potenza molto superiore rispetto al passato, con nubi più alte e colonne d’acqua più imponenti.

2. Più energia per le nubi temporalesche

Un’atmosfera più calda e umida è una fucina di energia per i temporali. L’instabilità si accentua, i contrasti termici aumentano e la convezione diventa più esplosiva. Il risultato sono fenomeni violenti, concentrati nello spazio e nel tempo.

3. Le montagne, un amplificatore naturale

Le regioni montane, come i Pirenei o le Alpi, sono particolarmente esposte: l’aria umida che sale lungo i pendii si raffredda rapidamente, favorendo la condensazione e la formazione di temporali localizzati ma molto intensi.

Dati alla mano: fenomeni estremi in aumento

Studi recenti mostrano che eventi di questo tipo, una volta considerati rari, stanno diventando più comuni. Secondo proiezioni climatiche, un aumento regionale di 2°C potrebbe raddoppiare la frequenza di queste “bombe d’acqua” nelle Alpi e nei Pirenei.

Temporali intensi che accadevano ogni 50 anni, potrebbero ripresentarsi ogni 20 o addirittura 10 anni. Questo cambia radicalmente le prospettive di pianificazione urbana e protezione civile.

La sfida del futuro: adattarsi a un clima che cambia

Il caso di Andorra la Vella è emblematico. In pochi minuti, il cambiamento climatico ha mostrato il suo volto più minaccioso: eventi eccezionali che diventano ordinari, costringendo le città a ripensare il modo in cui si preparano al rischio idrogeologico.

È evidente che la soluzione non può essere solo la manutenzione delle infrastrutture. Serve una nuova visione urbanistica, che tenga conto dell’aumento della frequenza dei fenomeni estremi e dell’impatto sulle popolazioni locali, soprattutto nelle aree montane e interne.

Piogge da record e vulnerabilità crescenti

I 50 mm in 15 minuti registrati ad Andorra rappresentano un segnale forte. La nuova normalità climatica è fatta di episodi estremi, rapidi e distruttivi. La scienza lo aveva previsto, ma adesso è tempo che anche le politiche di gestione del territorio e la comunicazione del rischio si adeguino.