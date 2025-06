Meteo, caldo record in Alto Adige: +36°C a Bolzano e non solo

MeteoWeb

Oggi è stato l’apice dell’ondata di caldo in Alto Adige. È stato infatti registrato il record del 2025 finora con +36,0°C esatti a Bolzano, Ora e Laimburg. Temperature notevoli anche in Val Pusteria con +33°C a Brunico e +31°C a Dobbiaco. Domani, giovedì 26 giugno, sono previsti temporali, quindi non così caldo ma ancora umido, informa il meteorologo provinciale Dieter Peterlin.

