Meteo Canada, super ondata di caldo anche in Ontario e Québec: +36°C a Toronto

Una potente ondata di caldo ha colpito alcune aree delle province dell’Ontario e del Québec, in Canada, con temperature che questa settimana hanno raggiunto i livelli più alti registrati nella regione da quasi un decennio. Il caldo estremo che sta arroventando alcune zone del nord-est degli Stati Uniti si è abbattuto anche su Toronto e su alcune zone del Canada orientale per tre giorni consecutivi fino a ieri, costringendo molti canadesi a rimanere in casa per cercare sollievo dall’aria condizionata. A Toronto, il caldo ha portato alla chiusura temporanea di alcune piscine pubbliche perché era troppo caldo per consentire ai bagnini di lavorare, secondo le normative locali, con grande costernazione di molti residenti. Il caldo estremo ha anche causato blackout.

Lunedì 23 giugno, le temperature a Toronto hanno raggiunto i +36°C, che lo hanno reso il giorno più caldo della città dal 13 luglio 2016, secondo Environment Canada, che gestisce il servizio meteorologico federale.

Il caldo soffocante è continuato anche martedì 24, con Toronto che ha registrato una temperatura pomeridiana di quasi +36°C, con un’elevata umidità che ha reso le condizioni ancora più afose e spiacevoli.

Ottawa, Montreal e altre città nelle regioni meridionali dell’Ontario e del Québec hanno sperimentato livelli di caldo e umidità simili.

Allerte sanitarie

“La capacità del corpo di regolare la propria temperatura è molto più difficile quando abbiamo giornate afose e con un’elevata umidità“, ha affermato Steven Flisfeder, meteorologo di Environment Canada.

Questo caldo intenso ha spinto le autorità di Toronto a lanciare allerte sanitarie, consigliando alla popolazione di rimanere in luoghi freschi, bere molta acqua e riconoscere i segnali di colpo di calore, tra cui nausea e spossatezza estrema.

Proteste per la chiusura delle piscine

La chiusura sporadica di alcune piscine pubbliche di Toronto ha provocato proteste da parte di chi non vedeva l’ora di fare un tuffo rinfrescante. Le chiusure sono state causate dalle normative sulla sicurezza sul lavoro che limitano il lavoro in condizioni di caldo estremo, ha affermato Olivia Chow, sindaco della città, che si è scusata per l’accaduto. “Questo non può accadere di nuovo“, ha detto Chow. “Quando fuori fa caldo, i residenti devono poter andare in piscina e rinfrescarsi”. Per evitare che si ripeta, la città sta valutando l’aumento del numero di bagnini e la costruzione di più spazi all’ombra, ha aggiunto il sindaco.

Disagi a scuola

Il Toronto District School Board ha inviato un avviso ai genitori chiedendo loro di preparare gli studenti a “condizioni di disagio”. L’anno scolastico termina venerdì 27 giugno. Il distretto, il più grande del Canada, gestisce 579 scuole e di queste, solo 177, ovvero circa il 30%, sono dotate di aria condizionata, secondo il consiglio scolastico.

Circa due terzi delle case canadesi sono dotate di aria condizionata, secondo l’agenzia nazionale del censimento.

Sollievo dal caldo in vista

Un po’ di sollievo è in vista per milioni di canadesi dopo tre giorni di caldo intenso. Si prevede che la temperatura massima in molte città del Canada orientale sarà inferiore ai +30°C nella giornata di oggi, anche se l’umidità relativa si attesterà comunque sui +30°C.

Ripensando all’ondata di calore iniziata domenica, David Philips afferma che ciò che l’ha resa particolarmente degna di nota sono stati i mesi insolitamente freddi di maggio e giugno che l’hanno preceduta. Il climatologo senior di Environment Canada afferma che prima di domenica, Toronto aveva avuto un solo giorno con temperature superiori ai +30°C quest’anno, il che è insolito. “E quindi è davvero arrivato molto tardi”, ha detto Philips, sottolineando il pericolo rappresentato dall’improvviso arrivo di un caldo estremo. “È stato intenso. È arrivato tardi. E inoltre, non è stato un evento passeggero”.