Meteo, Capanna Margherita sui +4,6°C: zero termico sopra i 5000 metri

Quando pensiamo alle vette alpine, immaginiamo ghiacciai eterni, freddo pungente e temperature costantemente sotto lo zero. Tuttavia, i dati raccolti alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa, mostrano una realtà sorprendente e allarmante. Situata a ben 4554 metri di altitudine, questa storica stazione meteorologica ha registrato valori di temperatura eccezionalmente alti nelle ultime ore, segnando un nuovo segnale del cambiamento climatico che sta investendo anche le nostre montagne.

Alle ore 11:50 del 28 giugno 2025, la temperatura dell’aria era pari a +3,6 °C. Un dato che di per sé potrebbe sembrare innocuo, ma che diventa estremamente significativo se consideriamo la quota. Non è un caso isolato: poco prima, alle 07:00, il termometro aveva addirittura toccato +4,6 °C. Numeri così elevati, a queste altitudini, sono un chiaro segnale di un’atmosfera sempre più calda e instabile anche in quota.

Un grafico che racconta un cambiamento drammatico

Analizzando l’andamento delle temperature delle ultime 48 ore, si osservano forti oscillazioni termiche. Durante la notte e nelle prime ore del mattino, i valori scendono anche sotto i -8 °C, ma già con le prime luci del giorno la situazione cambia radicalmente. Complice l’irraggiamento solare diretto, particolarmente intenso in alta montagna, la temperatura aumenta rapidamente, arrivando a superare i +4°C. Questo comportamento non è solo una curiosità scientifica: rappresenta un serio problema per la stabilità dei ghiacciai e la sicurezza delle attività alpinistiche.

Le minime notturne, un tempo garanzia di “ricompattamento” del ghiaccio e della neve, diventano sempre meno incisive. Durante il giorno, invece, il riscaldamento è ormai così marcato da accelerare i processi di fusione superficiale. Questa dinamica favorisce frane, crolli di seracchi e un progressivo arretramento delle linee glaciali.

Lo zero termico vola sopra i 5000 metri

Un effetto diretto di queste anomalie termiche in quota è la continua risalita dello zero termico. Nei prossimi giorni, in corrispondenza del Nord Italia, si prevede che la quota dello zero termico possa superare addirittura i 5000 metri. Un dato impressionante: significa che la linea di congelamento si troverà sopra la cima del Monte Bianco, la vetta più alta delle Alpi, che misura 4805 metri.

Questa situazione comporta rischi diretti e indiretti. Le aree d’alta quota non riusciranno a rigelare nemmeno di notte, aumentando la pericolosità delle escursioni e compromettendo l’integrità dei percorsi glaciali. Per i ghiacciai alpini, già in forte sofferenza, si tratta di un ulteriore colpo che accelera il loro ritiro e la perdita di massa.

Conseguenze su ambiente e sicurezza

Il caldo anomalo in quota non è solo una questione di record numerici. Le temperature elevate influenzano direttamente la stabilità del manto nevoso e delle strutture glaciali. Aumentano il rischio di valanghe bagnate, frane e distacchi improvvisi di roccia e ghiaccio. Inoltre, i rifugi alpini devono affrontare problemi logistici legati alla scarsità d’acqua e alla gestione delle risorse durante la stagione estiva, che si allunga sempre di più.

Gli esperti invitano alla massima cautela: in alta montagna, la percezione del rischio deve essere rivalutata. Non basta più guardare il meteo solo a bassa quota: è fondamentale conoscere l’evoluzione termica anche oltre i 3000 metri, dove le condizioni possono cambiare in poche ore.

Un segnale inequivocabile del cambiamento climatico

Gli episodi di caldo estremo in alta quota, come quelli osservati alla Capanna Margherita, non sono semplici anomalie. Rientrano in un trend più ampio di riscaldamento globale che colpisce in modo drammatico le zone alpine. Negli ultimi decenni, i ghiacciai delle Alpi hanno perso una parte significativa del loro volume, e il fenomeno sembra destinato a intensificarsi.

Questi dati servono da campanello d’allarme. L’aumento delle temperature a quote estreme mette in pericolo non solo gli ecosistemi montani, ma anche le comunità che vivono a valle, che dipendono dalle riserve idriche alimentate proprio dai ghiacciai.

Prepararsi a un futuro sempre più caldo

Se oggi parliamo di +4°C a 4554 metri, domani potremmo dover affrontare conseguenze ancora più gravi. È fondamentale adottare misure di adattamento concrete: monitoraggio costante dei ghiacciai, piani di gestione dei rischi per il turismo alpino e strategie per la tutela delle risorse idriche.