Meteo, dalla cappa di calore alle supercelle: analisi dell’evento estremo sul Nord Italia

Una giornata iniziata sotto un sole cocente si è trasformata, nel giro di poche ore, in un incubo meteorologico per molte regioni del Nord Italia. Il 26 giugno 2025 resterà impresso nella memoria come uno degli eventi più violenti di questo inizio estate: supercelle temporalesche, grandine record da 146 grammi, alberi abbattuti e blackout diffusi. Ma cosa è successo davvero? E perché il caldo, apparentemente innocuo, può trasformarsi così rapidamente in un pericolo concreto?

Un pomeriggio di fuoco: caldo e umidità alle stelle

Le prime ore della giornata scorrevano all’insegna dell’estate più classica: cielo sereno, temperature in rapida salita e un’afa opprimente. Nelle aree interne della Pianura Padana e nelle vallate alpine si sono toccati picchi tra i 35°C e i 39°C, con tassi di umidità elevatissimi. Un’atmosfera stagnante, densa, quasi irrespirabile.

Ma è proprio in queste condizioni che si cela il seme del pericolo: il caldo estremo, combinato con l’umidità, non è solo un rischio per la salute, ma è anche la miccia perfetta per innescare fenomeni meteorologici violenti. Basta un’infiltrazione d’aria più fresca in quota – come quella giunta ieri dalla coda di una perturbazione atlantica – per attivare processi atmosferici esplosivi.

Danni a catena: grandine e supercelle colpiscono il Nord

La cronaca del maltempo è impressionante. In Alto Adige, i temporali hanno colpito con violenza, accompagnati da raffiche di vento impetuose e grandinate che hanno danneggiato serre, coltivazioni e linee elettriche. In Lombardia, un albero è stato sradicato dal vento a Colico, ferendo una persona. Ma è nel Nord-Est che si è consumata la fase più estrema dell’evento.

Nel Trevigiano, si sono abbattute vere e proprie bombe di ghiaccio: chicchi di grandine da 10-12 centimetri di diametro, alcuni dei quali hanno raggiunto i 146 grammi di peso – un valore assolutamente straordinario e potenzialmente distruttivo. Decine di veicoli danneggiati, serre perforate, tetti distrutti, coltivazioni devastate. La furia del cielo ha lasciato un paesaggio da dopoguerra.

La notte tra il 26 e il 27 giugno è stata ancora peggiore in alcune aree costiere tra Venezia e Trieste. Una linea temporalesca ha portato nubifragi, allagamenti, blackout e oltre 150 interventi dei vigili del fuoco. L’attività elettrica è stata incessante, con centinaia di fulminazioni ogni ora.

Perché il caldo può essere un nemico nascosto

La radice di questi eventi estremi è da cercare in un meccanismo fisico ben noto ai meteorologi: il contrasto termico verticale. In parole semplici: durante le giornate calde, il suolo riscaldato dal sole trasmette calore agli strati bassi dell’atmosfera, che diventano caldi, umidi e quindi più leggeri. Questa aria tende a salire.

Se in quota arriva aria più fredda, si crea una differenza di temperatura tra basso e alto che rende l’atmosfera instabile. In queste condizioni, l’aria calda in ascesa si condensa rapidamente a contatto con gli strati freddi, formando cumulonembi, le tipiche nubi temporalesche a sviluppo verticale.

Quando il cielo esplode: come nasce un temporale violento

Il passaggio di aria fresca funge da “grilletto”: spinge l’aria calda a salire ancora più velocemente, liberando in pochi minuti tutta l’energia accumulata durante il giorno. Il risultato? Temporali intensi, grandinate, fulmini e venti forti. Nei casi peggiori, si formano le supercelle, strutture temporalesche rotanti capaci di produrre fenomeni distruttivi e imprevedibili.

Il problema maggiore è la rapidità con cui questi eventi si sviluppano. Bastano 30-60 minuti perché il cielo si oscuri, il vento rinforzi e inizi il nubifragio. E spesso le previsioni riescono a cogliere solo parzialmente la portata di questi fenomeni, soprattutto nella loro localizzazione precisa.

Una lezione (amara) da ricordare

La giornata di ieri ci ricorda che le ondate di calore non sono solo un problema termico. Il vero pericolo, in molte occasioni, è la loro instabilità potenziale. Quando si esulta per l’arrivo del “bel tempo” e delle giornate calde, sarebbe opportuno ricordare anche cosa può accadere subito dopo.

Con il riscaldamento globale e l’aumento dell’energia disponibile nell’atmosfera, questi episodi sono destinati a diventare sempre più frequenti e violenti. Non è solo il caldo a cambiare, ma tutto il comportamento dell’atmosfera. E ogni giornata estiva apparentemente tranquilla può nascondere un’escalation meteorologica pronta a scatenarsi al primo squilibrio.

