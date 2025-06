Meteo estremo: dall’afa alle supercelle. Grandine gigante in arrivo tra Francia e Spagna

MeteoWeb

L’inizio di giugno 2025 si apre con un’improvvisa quanto violenta inversione delle condizioni atmosferiche sull’Europa occidentale. Dopo giorni di caldo anomalo, il passaggio di un fronte freddo sta innescando una fase di fortissima instabilità tra Francia e Spagna, con piogge torrenziali, grandine e venti impetuosi.

Il fronte freddo non porta equilibrio, ma caos atmosferico

Nel contesto del clima attuale, fortemente destabilizzato dal riscaldamento globale, il transito di un fronte freddo non rappresenta più un ritorno all’equilibrio stagionale, bensì un’ulteriore esasperazione delle dinamiche atmosferiche. I contrasti termici sempre più estremi tra masse d’aria calda e fredda generano eventi violenti, concentrati in brevi periodi e su aree sempre più estese.

Nelle prossime ore, flussi d’aria più fresca e instabile riusciranno a penetrare sulla Francia e sulla Spagna, trovando terreno fertile per lo sviluppo di temporali particolarmente intensi, a causa del caldo preesistente e dell’energia accumulata nei bassi strati atmosferici.

Temporali e grandine in Francia: rischio elevato da Sud-Ovest a Nord-Est

Sulla Francia, l’avanzata del fronte sarà accompagnata da fenomeni severi. Le zone più colpite si estenderanno lungo un asse che va dalla Nuova Aquitania fino al Grand Est, secondo una direttrice sudovest-nordest ben tracciata anche dalle ultime analisi convettive europee.

Secondo i modelli previsionali, già dalla giornata di lunedì 2 giugno, ci sarà un’escalation dell’instabilità, con rovesci intensi, forti grandinate e raffiche di vento che localmente potranno superare i 100 km/h. Non sono da escludere nubifragi localizzati, soprattutto nelle aree già riscaldate nei giorni precedenti.

La mappa ESSL (European Severe Storms Laboratory) evidenzia un rischio elevato di fenomeni convettivi organizzati, con possibili supercelle temporalesche capaci di generare grandine di medie e grandi dimensioni. Le temperature, in calo già da domenica, proseguiranno la loro discesa fino a rientrare nei valori stagionali.

Spagna: instabilità diffusa e temporali violenti nell’entroterra e al nord

Anche la Spagna sarà teatro di un deterioramento marcato delle condizioni meteo. Le aree più esposte saranno quelle settentrionali e nord-orientali, in particolare l’altopiano castigliano, il bacino dell’Ebro e la catena pirenaica, dove è previsto lo sviluppo di temporali forti e organizzati.

I fenomeni potranno risultare violenti anche sull’altopiano orientale, dove l’energia disponibile nei bassi strati potrà innescare convezione esplosiva. Si segnalano rischi di raffiche di vento intense, grandine di grandi dimensioni e precipitazioni concentrate in poco tempo.

Non è escluso che, a causa del riscaldamento anomalo dei giorni precedenti, si possano verificare temporali “asciutti”, ovvero associati a violente raffiche di vento ma scarse precipitazioni, soprattutto nelle zone della Spagna sud-orientale.

Martedì 3 giugno: nuova perturbazione da Nord-Ovest in arrivo

Il peggioramento non si concluderà lunedì. Una nuova perturbazione, di matrice atlantica, è attesa martedì 3 giugno con un nuovo impulso freddo da nord-ovest che rinnoverà condizioni di instabilità diffusa, soprattutto tra la Francia settentrionale, il Benelux e le regioni pirenaiche della Spagna.

Le temperature continueranno a calare gradualmente, avvicinandosi alle medie climatiche stagionali, ma con un carico di energia residua che manterrà elevato il potenziale per altri episodi temporaleschi violenti.

Dall’afa estiva alle grandinate

Dall’afa estiva alle grandinate improvvise in meno di 48 ore: questo è lo scenario estremo con cui si apre il mese di giugno 2025 in Francia e Spagna. La presenza di un fronte freddo non riporta la normalità, ma innesca dinamiche ancora più caotiche in un’atmosfera già fortemente surriscaldata.

La combinazione di caldo pregresso, instabilità atmosferica e forti contrasti termici continua a essere il motore principale di eventi meteo severi sempre più frequenti. Un fenomeno che va monitorato con attenzione, poiché destinato a diventare una delle nuove normalità del clima europeo.