Maltempo, violenti temporali in Francia: furiose grandinate in diverse zone del Paese | FOTO e VIDEO

Weekend turbolento in Francia a seguito di un’ondata di caldo. Nella tarda serata di sabato 31 maggio, temporali hanno squarciato il cielo francese, con condizioni meteorologiche avverse previste fino a domenica 1 giugno. Secondo l’Istituto Keraunos, specializzato in temporali, dall’inizio della tempesta sono caduti oltre 9.000 fulmini. Il Dipartimento dell’Allier, nella regione Alvernia-Rodano-Alpi, è stato il più colpito, con la grandine caduta in grandi quantità. Violentissime grandinate sono state registrate anche a est, in particolare a Réméréville, nella Meurthe-et-Moselle. La situazione appare diffusa, con intense grandinate anche a Heiligenstein, nel Basso Reno, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Allerta anche domani

Tre aree sono sotto sorveglianza oggi, poiché un ampio arco di temporali si estende da Avignone a Digione passando per Lione. Alcuni temporali si stanno formando nel nord-est e una piccola ondata di maltempo nel nord dell’Île-de-France, che dovrebbe raggiungere Parigi entro metà serata.

Attualmente, la metà orientale della Francia è soggetta a un’allerta gialla per temporali; anche il settore sudoccidentale sarà interessato da questa allerta domani. “Nel tardo pomeriggio o in prima serata, si svilupperanno temporali anche nel sud-ovest, ma con minore intensità. Tuttavia, non si esclude del tutto un peggioramento del livello di allerta, in particolare nella parte orientale dell’ex regione Midi-Pirenei e nella parte occidentale dell’ex regione Linguadoca-Rossiglione“, ha scritto Météo-France nel suo bollettino.