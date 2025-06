Meteo, il “Rain Belt” asiatico si abbatte su Guizhou: ecco la causa di ciò che accade in Cina

MeteoWeb

Una nuova emergenza colpisce la provincia cinese di Guizhou, dove inondazioni devastanti stanno mettendo in ginocchio intere comunità. Le immagini parlano chiaro: strade sommerse, ponti crollati, villaggi isolati e decine di migliaia di evacuati. Ma cosa sta realmente accadendo? E perché proprio ora?

Il ruolo chiave del fronte monsonico

Alla base dell’evento troviamo un pattern meteorologico stagionale che, quest’anno, ha assunto una fisionomia più estrema del consueto. Guizhou, situata nella Cina sud-occidentale, si trova lungo l’estremità del cosiddetto “rain belt” estivo dell’Asia orientale, una fascia di precipitazioni che ogni anno accompagna il monsone dalla Cina fino al Giappone. Tuttavia, il 2025 ha riscritto le regole: il monsone estivo si è intensificato, generando piogge abbondanti e persistenti come non si vedevano da decenni.

Il fiume Duliu, tra i principali della regione, ha superato i livelli di guardia, arrivando a segnare un record idrometrico mai visto negli ultimi 30 anni. Una quantità eccezionale d’acqua si è riversata sulle valli e sui centri urbani già fragili dal punto di vista idrogeologico.

Frane e dissesto: la crisi si aggrava

Ma non è tutto. La saturazione del suolo dovuta alle piogge continue ha reso le colline e le montagne circostanti ancora più instabili. In numerose aree, smottamenti e frane hanno interrotto vie di comunicazione cruciali, aggravando i disagi. Interi tratti stradali sono stati inghiottiti dal fango, mentre diverse infrastrutture – tra cui ponti e viadotti – sono crollate sotto il peso dell’acqua.

L’estate cinese tra opposti estremi

L’estate 2025 in Cina si sta rivelando particolarmente estrema e contraddittoria. Al nord si registrano ondate di calore record, con temperature oltre i 40°C. Al sud, invece, il clima è dominato da una combinazione esplosiva di caldo afoso e temporali violenti. Questa alternanza di condizioni è indice di un’atmosfera sempre più instabile e difficile da prevedere.

Secondo il National Meteorological Centre di Pechino, l’intensificazione di questi eventi è riconducibile a anomalie climatiche persistenti, tra cui l’aumento della temperatura delle acque del Pacifico e flussi atmosferici alterati. Un contesto che moltiplica la probabilità di eventi estremi, sia in termini di intensità che di frequenza.

Massima allerta e mobilitazione nazionale

In risposta alla crisi, le autorità locali e centrali hanno attivato l’allerta rossa per rischio idrogeologico in numerose aree. Intere brigate di vigili del fuoco e unità di soccorso sono state mobilitate nelle province meridionali e centrali, con particolare attenzione ai bacini montani e ai corsi d’acqua a rischio esondazione.

Gli esperti avvertono che la situazione potrebbe persistere per diversi giorni, dato che le precipitazioni intense continueranno a insistere almeno fino alla fine della settimana. Nel frattempo, si moltiplicano gli appelli alla prudenza e all’evacuazione preventiva delle zone più vulnerabili.

Una crisi che parla di futuro

Quello che sta accadendo in Guizhou non è solo un’emergenza locale. È un segnale d’allarme per tutto il continente asiatico – e non solo. Le inondazioni, sempre più frequenti e distruttive, si legano a un contesto globale dove il cambiamento climatico altera gli equilibri meteorologici tradizionali.

In un’epoca di clima impazzito, anche i fenomeni una volta considerati rari stanno diventando la norma. Se non si interviene con un’adeguata strategia di adattamento climatico – urbana, agricola, idraulica – episodi come questo rischiano di ripetersi con effetti sempre più devastanti.