Piogge torrenziali in Cina, disastrose alluvioni nel Guizhou: evacuazioni di massa | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Le continue e intense piogge e gli afflussi a monte hanno scatenato gravi alluvioni in Cina, in 2 contee della provincia del Guizhou, nel Sud/Ovest del Paese, provocando evacuazioni di massa. Alle 14:30 di martedì ora locale, 48.900 residenti erano stati temporaneamente evacuati nella contea di Rongjiang e 32mila nella contea di Congjiang. La risposta di emergenza per il controllo delle inondazioni è stata elevata al Livello I, il più alto, in entrambe le contee.

Rongjiang ha registrato forti temporali a partire dalle 20 di lunedì ora locale. Il livello del fiume Duliu in un punto specifico ha superato il livello di guardia di 6,68 metri alle 14 di martedì. Le squadre di soccorso, inclusi vigili del fuoco e volontari, hanno impiegato imbarcazioni e altre attrezzature per le operazioni di salvataggio nelle due contee.

Sempre nel Guizhou, smottamenti causati dalla pioggia hanno provocato il crollo di parte di un ponte su un’autostrada nella contea di Sandu. Finora non sono state segnalate vittime.